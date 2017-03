Un coche dase á fuga dun control de alcoholemia e choca contra o muro de peche dunha vivenda en Salceda (Pontevedra)

Un condutor de 26 anos é investigado por un delito contra a seguridade viaria tras darse á fuga dun control de alcoholemia e chocar contra o muro de peche dunha vivenda en Salceda de Caselas (Pontevedra).

Ou vehículo fóxese dun control e choca contra un muro en Salceda. | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Guardia Civil, ás 6,20 horas da madrugada deste sábado un vehículo deuse á fuga nun control de alcoholemia establecido polo Destacamento de Tráfico do Porriño na estrada de Picoña, do termo municipal de Salceda de Caselas.

O vehículo abandonou o lugar do control a gran velocidade e cometeu, segundo relatan as mesmas fontes, "numerosas infraccións como invadir o sentido contrario e dar a volta en lugar non autorizado, nunha vía con moitas vivendas e de trazado sinuoso".

Establecido un dispositivo para a súa procura, púidose localizar no lugar de Outeiro, de Salceda de Caselas, onde chocara contra o peche dunha casa. O turismo estaba abandonado na vía e, segundo concreta o Instituto Armado, constituía "un obstáculo para o resto dos usuarios".

Así, os axentes tiveron que realizar xestións para localizar aos usuarios, que resultaron ser cinco mozos do Porriño, un deles menor de idade, irmán do condutor. En principio dous dos ocupantes presentaban feridas leves e os outros tres resultaron ilesos.

O condutor, de 26 anos, é investigado por un delito contra a seguridade viaria por conducir cunha taxa de alcol superior a 0,60 miligramos por litros, ao arroxar un resultado de 0,69 e 0,73 mg/l. As dilixencias instruídas serán remitidas ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución do Porriño.