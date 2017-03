O veciño de Muxía detido pola morte dun home en Fisterra tiña na súa casa efectos que o situaban na escena

A Guardia Civil detivo a un veciño de Muxía en relación co homicidio ocorrido na localidade de Fisterra o pasado 12 de decembro tras localizar no seu domicilio o pasado mércores 15 de marzo "efectos que o situaban na escena do crime".

Así o informou este sábado o Instituto Armado, que explicou que tras o suceso, os axentes iniciaron as súas investigacións no domicilio da vítima, que foi achada degolada. Deste xeito, constatou que "non había signos de violencia nos accesos que indicasen que o homicida entrase á forza".

A vítima, "un veciño coñecido e de gran calado na localidade" de Fisterra, segundo sinalan as mesmas fontes, "supostamente recibiría ao seu asasino de maneira voluntaria e non se defendeu do ataque que finalmente lle custou a vida", o que facía indicar, segundo sostén a Benemérita, "que coñecía ao autor dos feitos".

O falecido presentaba dous fortes golpes na cara e un corte na parte anterior do pescozo, pero non se acharon signos de violencia ou defensa no interior da casa e non se atopou diñeiro en metálico que algunha testemuña declarou ver ese mesmo día na vivenda.

MÁIS DE 150 TESTEMUÑAS

Tras iso, a Guardia Civil indicou que se tomou declaración a máis de 150 testemuñas da contorna da vítima, "que deron lugar a tomar diferentes liñas de actuación que se han ido comprobando e refugando co transcurso das investigacións".

Finalmente, o pasado mércores realizouse un rexistro no domicilio dun veciño de Muxía de 41 anos, onde se localizaron efectos "que o situaban na escena do crime, polo que se procedeu á súa detención".

Na investigación sobre estes feitos participaron axentes pertencentes á Policía Xudicial da Comandancia da Guardia Civil da Coruña.

As dilixencias practicadas e o detido, ao que se acusa dun delito de homicidio e outro de roubo con violencia, foron postos a disposición do Xulgado de Instrución Número 1 de Corcubión.

De feito, o xulgado decretou o venres o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza do individuo, ao que se lle imputa un delito de homicidio.