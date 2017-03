García Díez (PPdeG) proponlle a Renfe novos servizos que melloren as actuais frecuencias ferroviarias en Lugo

O deputado do PP por Lugo Joaquín García Díez reuniuse esta semana cos responsables de Renfe para proporlles novos servizos que melloren as actuais frecuencias ferroviarias na provincia de Lugo.

Segundo indicou o PP de Lugo nun comunicado, o deputado valora os cambios que xa se puxeron en marcha, pero advertiu da necesidade de "seguir mellorando e corrixindo algunhas carencias", motivo polo que mantivo contactos cos responsables de Renfe e do Ministerio de Fomento.

A estes entregoulles un documento no que se concretan as propostas de novos avances que, de ser aceptados, sostén García Díez que os lucenses verían melloradas as súas opcións de viaxe con Sarria, Monforte, A Coruña e Ourense.

Así, para paliar a "actual carencia" de servizos entre A Coruña e Lugo proponse utilizar o tren procedente da Coruña que actualmente permanece parado na estación de Lugo desde as 10,56 horas e ata as 19,45 horas, que volve saír cara á Coruña.

O obxectivo é que pase a realizar un novo servizo, saíndo de Lugo ás 12,45 horas e con chegada a destino ás 14,25 horas. O regreso desde A Coruña tería saída ás 14,50 horas e chegada a Lugo ás 16,26 horas.

O deputado explica que con esta solución poderíase "reducir o baleiro de trens entre ambas as cidades nunha importante franxa horaria". "A adopción destas medidas levaría estudar a parada de todos os servizos de media distancia en Guitiriz", apostilou.

PROPOSTAS PARA A CONEXIÓN CON OURENSE

A liña de Lugo con Ourense non ten, na actualidade, conexións a partir das 16,00 horas. Ademais, en sentido inverso, non existe tren antes do mediodía. Por iso, García Díez trasladou unha proposta con dúas posibles actuacións para corrixir esta situación.

A primeira delas consiste en prolongar o percorrido actual do tren que sae de Lugo ás 21,35 horas e que agora finaliza en Monforte ata Ourense con chegada á cidade das Burgas ás 23,15 horas. En sentido inverso, a viaxe matinal que se inicia en Monforte sairía desde Ourense a Lugo ás 6,45 horas.

A segunda das propostas pasaría por establecer un novo tren entre Ourense e Monforte sobre as 7,45 horas, que permitiría enlazar a Cidade do Cabe co Intercity das 8,45 horas e coa chegada a Lugo ás 9,30 horas.

En sentido contrario, tamén se utilizaría a combinación do Intercity que sae de Lugo ás 19,24 horas cun novo tren, que saíndo de Monforte ás 20,30 horas chegaría a Ourense ás 21,15 horas.

De porse en práctica estas solucións, habería conexións por tren entre Lugo e Ourense con saídas diarias ás 8,26; 11,10; 16,00; 19,24 e 21,35 horas. En sentido inverso, os trens sairían desde Ourense cara a Lugo ás 6,45; 8,35, 12,00, 17,52 e 19,50 horas.

Deste xeito, apuntou o deputado, melloraría sensiblemente a oferta actual e cubriríase a franxa horaria que actualmente non conta con ningún servizo entre ambas as cidades con paradas en Sarria e Monforte, e facilitando tamén novas conexións con Madrid.