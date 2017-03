Activo un incendio forestal en Viana do Bolo (Ourense)

A Consellería do Medio Rural informou este sábado de que outro incendio permanece activo no municipio de Viana do Bolo (Ourense), mentres hai outro lume activo en Quiroga (Lugo).

Segundo os datos facilitados por Medio Rural, está activo un incendio na parroquia de Sever, en Viana do Bolo, que afecta provisionalmente a unhas 20 hectáreas.

O outro lume activo localizar en Quiroga, onde se iniciou ás 17,37 horas do venres debido ao escape dunha queima dun particular na parroquia de Outeiro.

As estimacións provisionais apuntadas polo departamento de Medio Rural da Xunta sitúan a superficie afectada por este lume nunhas 35 hectáreas.

Nos traballos de extinción levan participado cinco axentes, 11 brigadas, cinco motobombas, unha pa e dous helicópteros. Debido á pedregosidade do terreo, a pa tivo que entrar por Castela-León ao non haber camiños construídos neste monte privado, segundo concretan as mesmas fontes.

LOBIOS

Mentres, ás 00,25 horas deste sábado quedou extinguido o lume que comezou ás 20,39 horas do venres na parroquia de Grou no municipio ourensán de Lobios.

Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, a superficie afectada foi de cinco hectáreas de monte raso dentro do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Nos labores de extinción deste incendio participaron dous axentes, tres brigadas e dúas motobombas.