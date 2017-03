O presidente do PP de Galicia e da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tirou este sábado dunha "sobrada", como el mesmo recoñeceu, para eloxiar o traballo que está a facer a súa homóloga da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, gobernando na rexión en minoría. "Ten que ser difícil, eu non se facelo", chanceou, en relación á maioría absoluta coa que goberna.

Cifuentes e Feijóo | Fonte: Europa Press

"Parabén por facer cousas que non son fáciles, gobernar sen maiorías, é difícil, non se facelo... iso ten que ser complicado", manifestou Feijoo con medio sorriso ante un auditorio repleto de afiliados que acudiron ata o XVI Congreso Rexional do PP de Madrid, onde será elixida presidenta do partido Cristina Cifuentes, candidata única tras vencer en primarias a Luís Asúa.

Feijóo explicou despois que esta última "sobrada" díxoa para "despedirse", e dicir que "é posible" cumprir co déficit público, que é posible non pedir diñeiro ao "amigo" (Cristóbal Montoro), que é posible "cadrar as contas" e que é posible "crecer".

Alberto Núñez Feijóo tivo unha intervención moi dedicada a Madrid e lamentou a diferenza que atopou na capital desde que o goberna Ahora Madrid. Na súa opinión, ata entón ocorría un "acontecemento singular" en Madrid: "Os veciños tiñan a confusión desde o punto de vista competencial cando había unha actuación en Madrid, dubidaban se correspondía á Comunidade ou ao Concello", dixo.

PODEMOS

Con todo, sinalou que isto agora cambiou "grazas a Podemos". "Agora orientámonos con facilidade, xa sabemos se isto é da Comunidade ou do Concello", dixo, sinalado que o Goberno de Manuela Carmena é "especialista en entreter" e o da Comunidade, "en gobernar".

Para Feijóo, a "gran achega da política de Podemos na Comunidade é o exercicio de clarificación das competencias" e lamentou que a capital agora non "funcione" porque "é unha das capitais máis despistadas de Europa". "Aos españois non nos interesa que a capital da nación sexa a casa de 'tócame roque' e sen dúbida segue sendo o Concello máis importante de España", apuntou.

O presidente galego dixo que as noticias que chegan de Madrid ao resto de comunidades son "moi sorprendentes" e fixo referencia aos "titiriteros de moi mal gusto financiados con fondos públicos", ou á memoria histórica, "que non é lei nin memoria nin historia".

"As noticias que chegan son dos enfrontamentos entre as distintas faccións de Podemos e as experiencias persoais, que o propio taxista non sabe que as rúas principais de Madrid acaban de ser pechadas uns minutos e que seguirán pechadas durante días", ironizou con respecto ao peche ao tráfico da Gran Vía en Nadal.

Tamén se referiu a Podemos para falar do sistema de primarias. Tras sinalar que algúns teñen a "patente" e outros uns sistemas moi "raros", dixo que en Madrid, ademais do proceso do PP, está o de Podemos, "que consiste claramente naquel que ouse levar o contrario ao líder carismático convértese en candidato á Comunidade de Madrid".

ORGULLOSO DE AGUIRRE E GALLARDÓN

Por último, Feijóo apostou por que o partido siga "unido desde o respecto aos compañeiros" e a "coherencia co programa" e lembrou o papel de Esperanza Aguirre e Alberto Ruiz-Gallardón en Madrid, as persoas que conseguiron "as maiorías absolutas na Comunidade e o Concello".

E faino porque cre que é "necesario, xusto e lexítimo". "Os partidos que non aprenden dos erros do pasado son partidos que non teñen futuro pero os que non valoran á xente que nos trouxeron ata aquí tamén son partidos sen horizonte", lanzou, para engadir que sente "orgulloso" dos dous.