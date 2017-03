Cal e o futuro do PSdeG?

"Unha decisión libre, persoal e responsable" que sería "o mellor para o partido e para o país". Así resumiu hai xusto un ano José Ramón Gómez Besteiro as razóns que lle aconsellaban deixar a Secretaría Xeral do PSdeG, un cargo no que aguantou unha semana desde que a xuíza Pilar de Lara decidiu sumar seis delitos aos catro polos que xa o investigaba desde xullo de 2015.

Pilar Cancela, número dous do PSdeG | Fonte: psdeg-psoe.org

Nesta conxuntura xudicial, que coincidiu no tempo coas negociacións de Pedro Sánchez para tentar formar goberno, Besteiro deixou o temón do partido a unha xestora á fronte da cal Ferraz situou a súa número dous, Pilar Cancela, que asumiu o encargo de dirixir o PSdeG durante seis meses. A piques de finalizar esta encomenda, prorrogouse o seu mandato durante medio ano máis.

Este segundo prazo cumpriuse o pasado día 9 e desde entón a dirección interina do PSOE baralla cambios na súa composición, crítica coa "inacción" que atribúe ao equipo que dirixe Pilar Cancela. Como proba diso, distintos socialistas consultados por Europa Press sinalan a súa "incapacidade" para atallar problemas xurdidos en distintas agrupacións e para marcar a axenda política.

A iso súmase a "falta de confianza" na tamén deputada no Congreso dos dirixentes instalados en Ferraz. "Non se entenden", sintetizou un destacado dirixente socialista, quen tamén pon o foco en que un ano é "moito tempo sen dirección", máxime cando a xestora non está a servir de "reforzo" e nin sequera convocou unha vez o máximo órgano entre congresos, o comité nacional.

Así, son moitos os socialistas consultados por Europa Press que advirten de que o partido "xa non existe".

Susana Díaz e Pedro Sánchez nunha xuntanza do PSOE | Fonte: elconfidencialdigital.com

Con todo, os principais ataques a Cancela chegaron desde a cidade olívica, cuxos máximos expoñentes --Abel Caballero e Carmela Silva-- cuestionaron publicamente a súa lexitimidade para seguir á fronte do PSdeG tras o fracaso nos comicios autonómicos. Tanto é así que o propio rexedor chegou a propor a Ferraz unha xestora alternativa liderada pola presidenta da Deputación de Pontevedra.

CABALLERO DEIXA VÍA LIBRE

Agora que Caballero renunciou a esa proposta, ata o punto de recoñecer publicamente que "quedou no pasado", a xestora federal decidiu abrir unha fase de consultas entre diferentes membros do partido para tentar "contar con todos os sectores". Con todo, esta operación non conta co visto e prace de gran parte do partido, e a propia Pilar Cancela reivindica a súa xestión.

A organización das primarias para elixir o candidato á Xunta e a paulatina redución da débeda herdada polo propio Besteiro súmanse á "normalidade" que impera no grupo parlamentario socialista e á xestión "ordinaria" que se segue levando a cabo, dous aspectos estes últimos destacados por ela mesma antes de expresar aos xornalistas "tranquilidade" ante a posibilidade de ser relevada do cargo.

O FUTURO DO PSDEG

Pero máis aló das dúbidas que planean sobre a continuidade da galega nada en Stuttgart á fronte da xestora do PSdeG, que algunhas fontes aseguran que se resolverán nun breve prazo "cun cambio total" de caras e de perfís que se fará en base a "acordos". Pero no fondo sitúase a cuestión fundamental: quen dará o paso para tentar facerse cargo do partido unha vez se convocquen as primarias.

Son moitos os socialistas que miran cara ao norte, pensando no presidente da Deputación coruñesa, Valentín González Formoso; mentres no sur tamén abundan quen pensan que Carmela Silva sería unha boa opción para facerse coas rendas do partido. Non faltan tampouco quen fan votos por que apareza un perfil "novo, menos coñecido", como garantía de futuro.

Iso si, ninguén minimiza o impacto que terá no socialismo galego a elección en apenas un par de meses do novo líder do partido, unha pugna aberta entre Susana Díaz, Pedro Sánchez e Patxi López. Sobre todo, reflexionan algúns, as afinidades influirán á hora de animarse a concorrer ás primarias e afrontar o reto posterior de pór orde nesta "maltreita" organización política.