O PSdeG pide a comparecencia de Feijóo na comisión de caixas e as comunicacións entre Xunta e Banco de España

O PSdeG rexistrou a súa proposta de plan de traballo da comisión parlamentaria das caixas galegas, no que reclama a comparecencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, así como a dos gobernadores do Banco de España e os presidentes do FROB durante o proceso de fusión e posterior venda das entidades financeiras.

Constituída a comisión das caixas no Parlamento de Galicia. | Fonte: Europa Press

Ademais, entre a documentación que solicitan, os socialistas reclaman que se dean a coñecer as comunicacións mantidas entre a Presidencia da Xunta e o Banco de España en relación ás indemnizacións dos directivos das caixas e os contratos de traballo asinados por José Luís Méndez logo de ser nomeado director xeral de Caixa Galicia en 1981.

Na petición rexistrada, asinada polo portavoz socialista na comisión, Xoaquín Fernández Leiceaga, e remitida aos medios este sábado; solicita "as actas e outra documentación dos órganos directivos" de Caixa Galicia, á vez que se reserva "o dereito a solicitar novas comparecencias en función da información obtida".

Así, o PSdeG céntrase na súa proposta de traballo "de forma relevante" no proceso de venda de Novagalicia Banco a Banesco, polo que tamén reclama que leven á comisión os "informes de valoración" do banco galego encargados a Barclays, Ernst&Young e HSBC.

COMPARECENCIAS

Deste xeito, o PSdeG pide a comparecencia dos gobernadores do Banco de España --Jaime Caruana Lacorte, Miguel Ángel Fernández Ordoñez e Luís María Linde de Castro-- e os presidentes do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) --Francisco Javier Aríztegui, Fernando Restoy, Jaime Ponce--.

En canto aos responsables autonómicos durante o proceso de fusión e posterior venda das caixas, ademais do titular da Xunta, queren que pasen polo Pazo do Hórreo a conselleira de Facenda entre 2009 e 2011, Marta Fernández Currás, e a súa sucesora no cargo, Elena Muñoz.

Por último, tamén reclaman que compareza na comisión o conselleiro do Tribunal de Contas "responsable do informe de fiscalización do proceso de reestruturación bancaria".

DOCUMENTACIÓN

Así mesmo, o PSdeG chama a que leve á comisión toda a documentación relativa a contratos e actas dos órganos directivos de Caixa Galicia. desde a chegada en 1981 de José Luís Méndez á secretaría xeral do consello de administración da caixa.

A continuación, pide á Xunta que dea a coñecer as comunicacións mantidas desde a Presidencia do Goberno galego e o Banco de España relativas ás indemnizacións dos directivos das caixas de aforro galegas.

VENDA DE NCG BANCO

En canto ao proceso de venda de Novagalicia Banco a Banesco, o PSdeG reclama que se presenten os informes de valoración da entidade bancaria encargados a "tres expertos designados polo FROB": Barclays, Ernst&Young e HSBC.

Ademais disto, pide a 'due diligence' encargada tamén polo FROB realizada por 'PwC' sobre os informes anteriormente citados e que "determinou o valor económico da entidade", así como o "caderno de venda" levado a cabo por BNP-Paribas ou as ofertas de compra recibidas por parte de CaixaBank, Banco Santander e BBVA.