Dous incendios activos arrasan xa case 100 hectáreas

Os incendios forestais activos este sábado nos municipios de Quiroga (Lugo) e Viana do Bolo (Ourense) afectan xa a case 100 hectáreas, nunha vaga de lumes que comezou xa a pasada semana e deixa un mes de marzo con varios grandes incendios.

O lume avanza entre os concellos de Quiroga e Larouco noutro incendio | Fonte: eldiario

Segundo a información actualizada pola Consellería do Medio Rural, no caso de Quiroga o lume queimou unhas 50 hectáreas, case todas de monte raso. Mentres, no de Viana do Bolo, a superficie afectada polo incendio forestal sitúase nunhas 30 hectáreas, das cales 26 son rasas, segundo concreta Medio Rural.

En concreto, está activo un incendio na parroquia de Sever, en Viana do Bolo. O outro lume activo localízase en Quiroga, onde se iniciou ás 17,37 horas do venres debido ao escape dunha queima dun particular na parroquia de Outeiro.

Pola súa banda, ás 00,25 horas deste sábado quedou extinguido o lume que comezou ás 20,39 horas do venres na parroquia de Grou no municipio ourensán de Lobios.

Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, a superficie afectada foi de cinco hectáreas de monte raso dentro do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Nos labores de extinción deste incendio participaron dous axentes, tres brigadas e dúas motobombas.