Galicia promove a súa oferta turística no 'Salon mondial du Tourisme' de París

Turismo de Galicia promove a oferta turística galega en Francia, a través do certame 'Salon mondial du Tourisme' que se celebra en París desde o pasado xoves.

Galicia promociónase no Salon du Tourime de París | Fonte: Europa Press

Segundo informou este sábado a Xunta, Galicia participa por segundo ano consecutivo para promover a oferta turística galega e as principais novidades do destino para 2017 "no cuarto mercado emisor mais importante para a Comunidade galega", segundo destaca.

O 'Salon mondial du Tourime' de París celébrase entre os días 16 e 19 de marzo no recinto Parc deas expositions Porte de Versailles. Segundo indica a Xunta, nos últimos anos converteuse " nun dos principais certames turísticos de Francia", en canto á afluencia de público e concorrencia de operadores turísticos.

Deste xeito, Turismo de Galicia participa nesta feira cun recinto dentro do apartado dedicado a España desde o que difundirá os valores turísticos da Comunidade galega e manterá reunións cos axentes de viaxes deste mercado.

No espazo galego, un grupo de sete empresarios do sector turístico galego participaron tamén no certame baixo a coordinación da Cámara de Comercio de Santiago co fin de manter encontros profesionais con operadores turísticos franceses.

Con máis de 117.000 viaxeiros aloxados e case 200.000 pernoctaciones rexistradas nos establecementos regulados de Galicia, o mercado francés representou en 2016, segundo destaca a Xunta, "o 8,6% do total internacional". Francia situouse en cuarto lugar tras Portugal, Alemaña e Italia.