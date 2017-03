Ana Miranda, Olalla Rodil e Luís Bará, entre os 6 novos membros da única candidatura para a dirección do BNG

A eurodeputada Ana Miranda, os parlamentarios Olalla Rodil e Luís Bará, a deputada na Deputación de Pontevedra Eva Vilaverde e os militantes caracterizados pola súa "importante traxectoria e activismo" Xavier Campos e Susana Camba. Este seis militantes do BNG son o seis novos membros da única candidatura que, por agora, presentouse para a nova Executiva Nacional do BNG, a cal estará conformada por 19 integrantes.

CONSELLO NACIONAL DEL BNG | Fonte: Europa Press

Esta candidatura para a Executiva Nacional do Bloque, de momento a única sobre a mesa, foi presentada pola dirección nacional saínte, a cal está obrigada, segundo establécese nos estatutos da organización frontista, a realizar unha proposta de nova dirección. O cal non quita, explicou o secretario de Comunicación do Bloque, Rubén Cela, que poidan presentarse novas candidaturas. Non entanto, o prazo para facelo finaliza leste mesmo luns.

Esta proposta de nova Executiva Nacional, que está encabezada pola sarriá Ana Pontón, reforza o papel de substitución xeracional que comezou o BNG na anterior Asemblea Nacional, onde xa se renovou o 70 por cento do Consello Nacional.

O Consello Nacional contará con 50 membros, mentres que a Executiva Nacional, a dirección política do Bloque, estará formada por 19 --aumenta en catro membros, pasando de 15 a 19--. De feito, o Consello Nacional aprobou este sábado, con ningún voto en contra e seis abstencións, a mencionada proposta de nova dirección política para o Bloque para o próximos tres anos.

Só dúas persoas non continúan na única candidatura para a nova Executiva Nacional: Carlos Branco Ansoar e Raquel Suárez. En ambos os casos, precisou Cela, foi por vontade propia.

Esta reunión do Consello Nacional ten lugar unha semana antes da celebración do plenario da XVI Asemblea Nacional, que terá lugar o próximo fin de semana, 25 e 26 de marzo, na Coruña.

