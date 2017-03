O precandidato á Secretaría Xeral do PSOE Patxi López eliminou este sábado toda "sombra de dúbida" do procedemento marcado pola xestora do partido para elixir ao seu líder para os próximos.

"Eu non vou pór ningunha sombra de dúbida sobre o procedemento, nin sobre os censos, que estou seguro que son correctos, nin sobre as contas nin sobre o procedemento de votación", manifestou nunha visita a Lugo para participar nun encontro con militantes.

Antes da reunión foi recibido pola alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, coa que coincidiu á hora de sinalar que deben "dedicarse a debater ideas e non sobre os procedementos e, moito menos, sementar dúbidas sobre eles".

A Patxi López parécelle "ben" que a xestora propuxese aos candidatos abrir unha conta na que se determinen as doazóns e gastos "para axustarse á legalidade", medida que cuestiona a candidatura de Pedro Sánchez.

XESTORA GALEGA

Con respecto a Galicia, Patxi López rexeitou a posibilidade de que a xestora que preside Pilar Cancela sexa substituída agora por outra. Ao seu xuízo, é preciso "buscar unha solución definitiva". "Non podemos seguir vivindo na interinidade", considerou e defendeu "un congreso que elixa unha comisión executiva definitiva".

"Estamos nun proceso interno que ten que concluír cos tempos de interinidade en España alá onde hai xestoras. Esperamos antes de verán ter a nosa armazón interna e orgánica concluído para deixar de debater entre nós e empezar a propor á sociedade", indicou en canto aos tempos.

"CHOQUE DE TRENS"

A respecto da súa proposta, defendeu a centralidade en base á súa percepción de que "unha inmensa maioría da militancia non quere o choque de trens", que representan Pedro Sánchez e Susana Díaz.

"A maioría da militancia preocúpase non só por quen gaña as primarias, senón polo que imos facer ao día seguinte, e o que faremos é integrar e sumar propostas os compañeiros que queremos o mellor para o partido e eu creo que beneficia o espazo de centralidade", puxo de manifesto.

Pola súa banda, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, evitou sinalar que a recepción a Patxi López ante o Concello sexa unha mostra de apoio á súa candidatura no proceso de primarias do PSOE.

Neste sentido, a socialista avanzou que recibirá "a todo aquel que queira" ir mostrarlles "o seu programa, as súas ideas, a compartir coa militancia e as ideas e iniciativas que quere levar a cabo se consegue a Secretaría Xeral". E engadiu que o PSOE practica desde hai moitos anos "o exercicio da democracia interna".