O coportavoz saínte de Anova e histórico dirixente nacionalista, Xosé Manuel Beiras, asegurou que o seu papel actual na formación nacionalista está "cumprido" aínda que deixou claro que iso non significa que pase a ter unha "actitude pasiva" na nova etapa que se abre tras a III Asemblea Nacional.

Beiras e Martiño Noriega no III Asemblea Nacional de Anova | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou este sábado á súa chegada ao plenario que Anova celebra en Pontevedra, onde volveu a emprazar aos actuais dirixentes tanto da formación nacionalista como do espazo de unidade popular que representa En Marea a tomar as rendas "sen mentores".

"A miña xeración, cando estabamos na etapa na que hoxe están os dirixentes de Anova ou En Marea, que nos cadrou nos anos 70, non tiñamos mentores de xeracións anteriores e os que tiñamos ou estaban un pouco desconectados polo exilio ou se cambiaron de bando", sinalou.

Neste sentido, considerou que a xeración actual "correspóndelle" tamén asumir o liderado "sen mentores" e rexeitou "tutelar" aos próximos dirixentes de Anova. "Eu non son titor de ninguén, eu emancipei aos meus fillos aos 16 anos", subliñou.

ÚNICA CANDIDATURA

Na súa intervención, Beiras considerou "positivo" que, ao final, só se presentase unha lista tendo en conta que "os sectores que non consideraban satisfactoria a forma na que quedaban representados", en lugar de presentar outra e "procrear un escenario que podía ser visto" como unha "competición", fixeron algo, ao seu xuízo, "moi meritorio" como foi "non presentar" unha candidatura paralela e permitir resolver a asemblea "sen que haxa a sensación de que hai un conflito interno".

Ademais, considerou que as diferenzas xurdidas entre a militancia débense máis que a un "conflito" a unha "reacción interna" aos "os problemas que proceden das apostas feitas pola propia Anova" dentro do espazo de unidade popular que representa En Marea e, concretamente, ás negociacións entre os actores implicados antes das eleccións autonómicas.

Respecto diso, puxo como exemplo a entrada "a última hora, na prórroga" de Podemos Galicia en En Marea tras a Asemblea de Vigo para concorrer ás eleccións autonómicas "por decisión do seu secretario xeral", Pablo Iglesias. "Iso deu lugar a que o proceso de primarias internas para as candidaturas cidadás ao Parlamento de Galicia fose complicado" porque "as normas para a súa elaboración foron alteradas".

PRINCIPIOS DE ANOVA

Tras iso, Beiras lembrou que os principios de Anova son dous. Así, en primeiro lugar, citou a "organización asemblearia". "Todo ten que funcionar de abaixo a arriba e, realmente, o motor e os centros de decisión básicos están nas distintas asembleas" e o órgano de dirección nacional "ten que ser un órgano que vehiculice o que proceda do corpo organizado". "Se isto é así non vai ter moita importancia a composición estrita da coordinadora nacionalista", apuntou.

En segundo lugar, sinalou que Anova debe "dedicar dunha vez as enerxías ao proxecto estratéxico para o que naceu" ao que, segundo indicou, estes anos non se lle dedicaron as enerxías xa que "transcendían pola dinámica que houbo".