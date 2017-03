A dirección saínte de Anova defendeu que neste período que agora culmina, e tras cinco procesos electorais no que a organización non estivo exenta de "tensións" internas, fixo "autocrítica" da súa xestión; á vez que lamentou a caída da participación na Coordinadora Nacional --máximo órgano de decisión entre asembleas--, e polo tanto, na toma de decisións.

Votacións Anova plenario no III Asemblea Nacional | Fonte: Europa Press

O encargado de defender o informe de xestión da dirección saínte foi Raúl Asegurado, no número sete da lista que encabeza Antón Sánchez para a renovación do órgano de dirección, e que está chamado a ocupar tamén un posto relevante na próxima Coordinadora Nacional.

No informe de xestión, a Coordinadora Nacional de Anova asegura que foi "peza crave" para a consolidación da unidade popular en Galicia no seu informe de xestión dos últimos dous anos, que foi aprobado na súa última reunión e que será presentado para o seu debate no III Asemblea Nacional, que terá lugar este sábado 18 e na que se prevé que se produza unha substitución xeracional.

Ademais, non pasa por alto as "moitas tensións e contradicións que houbo que superar" e, de feito, a candidatura de unidade popular que frutificou en En Marea acabou presentándose como coalición de partidos, algo que Raúl Asegurado recoñeceu este sábado no plenario que non era o desexo da organización nacionalista, pero houbo que ceder ante o risco de que Esquerda Unida e Podemos fosen na candidatura de Unidos Podemos e non houbese, deste xeito, un suxeito político propio galego para a unidade popular.

Concretamente, no informe acúsase de manter posturas "contraditorias" nas direccións de Podemos Galicia e EU, que "desexaban limitar o alcance da alternativa a un acordo puntual" entre partidos.

TENSIÓNS

Asegurado tamén lembrou, como recolle o informe, que outro dos momentos de "tensión" en Anova produciuse no proceso de elección do Consello das Mareas, o máximo órgano de decisión entre asembleas de En Marea. Nesta cita electoral interna, ademais da lista capitaneada por Luís Villares --con apoio de nomes como o do propio Xosé Manuel Beiras--, presentáronse unha vinculada a Cerna --escindidos de Anova-- e outra na que participaron militantes de Anova liderados polo deputado e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez.

"Abriu un a nova brecha e debate interno", recoñeceu o tamén membro da dirección saínte, quen lamentou que moitas das discrepancias que houbo no seo da organización non tiveron o seu reflexo no órgano de dirección, cuxa participación se foi "reducindo". Isto, engadiu, fixo recaer o peso das decisións na Comisión Permanente --órgano que executa o mandato da coordinadora--.

As voces que participaron no debate criticaron, en esencia, a falta de "comunicación" entre localidades e a dirección, así como déficits de grupos de traballo, que permitan elaborar unha estratexia de acción. Nese sentido, Asegurado apostou por facer unha "relectura" nesta nova etapa con "dous anos sen eleccións" para "potenciar" o traballo neste ámbito.

O informe de xestión foi aprobado con 100 votos a favor e 11 en contra, nunha mañá de sábado na que a asemblea de Anova transcorreu de forma tranquila e na que, ao mediodía, había unhas 170 persoas acreditadas.

INFORME ECONÓMICO

Pola súa banda, Iria Otero foi a encargada de defender as contas da organización, plenamente saneadas, tendo a 31 de decembro de 2016 dispuña en conta corrente máis de 292.000 euros.

Neste debate tomou a palabra o portavoz nacional saínte, Xosé Manuel Beiras, quen pese ao estado contable da organización fixo un chamamento a ampliar a militancia. "Temos que facer o posible para que a militancia amplíese a través do combate civil para non estar a depender de se van ben ou non as eleccións", manifestou na que foi a súa primeira intervención no plenario da asemblea.

Así, Beiras indicou que sen orzamento público, Anova non tería ingresos suficientes para realizar o seu labor político. "E así só se vai a acabar dependendo do poder", advertiu. O informe económico tamén foi aprobado pola práctica unanimidade dos presentes no plenario nese momento.

REGULAMENTO

Á primeira hora da mañá o debate que tivo lugar foi o do regulamento, que contou con 93 votos a favor e 11 en contra. Unha das voces que interveu, Xosé Iglesias, lamentou que os militantes non se puidesen presentar individualmente porque, segundo as súas palabras, iso creaba "grupos" e simulaba a actuación de "outras organizacións en emerxencia" política.

Antón Sánchez, a cabeza da única candidatura que se presentou para a renovación dos órganos de dirección, defendeu, por unha banda, que se trata de listas "desbloqueadas", polo que cada militante pode escoller se se vota ao conxunto ou a que persoa outorga o seu apoio.

Ademais, remarcou que o listón para poder presentar candidatura era de apenas 12 persoas e defendeu que cada lista leve detrás uns documentos políticos, que definen a estratexia a seguir no caso de saír elixidos o órgano máximo de decisión entre asembleas. "Aquí preséntase unha candidatura cuns textos detrás", reivindicou.