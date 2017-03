Segue activo o incendio forestal de Quiroga tras arrasar 50 hectáras e está controlado o de Viana do Bolo

O incendio forestal declarado na tarde do venres no municipio lucense de Quiroga segue activo tras queimar unhas 50 hectáreas de superficie, mentres que quedou controlado este sábado o que arrasou unhas 30 hectáreas en Viana do Bolo (Ourense).

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, ás 13,40 horas deste sábado quedou controlado o incendio rexistrado na parroquia de Sever en Viana do Bolo, tras comezar ás 8,54 horas desta xornada.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada en 30 hectáreas, das cales 26 son de monte raso e catro de arboredos. Nas tarefas de extinción deste lume traballaron un axente, catro brigadas e tres motobombas.

Mentres, permanece activo o lume declarado ás 17,37 horas do venres na parroquia de Outeiro no municipio de Quiroga, que comezou tras o escape dunha queima dun particular.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada en 50 hectáreas, a maioría de monte raso. Nos traballos de control deste lume levan participado cinco axentes, 14 brigadas, seis motobombas, unha pa e dous helicópteros.

Medio Rural concretou que debido á pedregosidade do terreo onde se localiza, a pa tivo que entrar por Castela-León ao non haber camiños construídos neste monte privado.