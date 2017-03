Ana Miranda, Olalla Rodil e Luís Bará, entre os 6 novos membros da única candidatura para dirixir o BNG

A eurodeputada Ana Miranda, os parlamentarios autonómicos Olalla Rodil e Luís Bará, a deputada na Deputación de Pontevedra Eva Vilaverde e os militantes Xavier Campos e Susana Camba, cunha "importante traxectoria e activismo" no BNG. Estes seis militantes da organización frentista son o seis novos membros da única candidatura de nova Executiva Nacional que, por agora, presentouse.

CONSELLO NACIONAL DO BNG | Fonte: Europa Press

Esta nova dirección estará conformada por 19 integrantes, polo que aumenta a súa composición en catro membros --a Executiva Nacional saínte está integrada por 15 persoas--. Só dúas persoas non continuarán na única candidatura para a nova Executiva Nacional: Carlos Branco Ansoar e Raquel Suárez. En ambos os casos, foi por "vontade propia".

Tal e como precisou o secretario de Comunicación do BNG, Rubén Cela, nun receso para atender aos medios durante a reunión do Consello Nacional do partido, esta candidatura para a Executiva Nacional é, de momento, a única sobre a mesa.

De feito, o Consello Nacional aprobou este sábado, con ningún voto en contra e seis abstencións, a mencionada proposta de nova dirección política que, previsiblemente, guiará ao Bloque durante o próximos tres anos.

Dita candidatura foi presentada pola dirección nacional saínte, a cal está obrigada, segundo establécese nos estatutos da organización frontista, a realizar unha proposta de nova dirección. O cal non quita, explicou Rubén Cela, que poidan presentarse novas candidaturas. No entanto, o prazo para facelo finaliza leste mesmo luns.

O secretario de Comunicación do Bloque precisou que, con tan só 15 persoas, pódese presentar unha candidatura alternativa. Preguntado a este respecto por se espera algunha outra proposta, limitouse a dicir que non o sabe, pero que, en calquera caso, "non sería ningún problema"

CLIMA INTERNO "MOI BO"

"Nos últimos procesos asemblearios do BNG sempre houbo diferentes candidaturas, e na última ocasión tamén", lembrou, para logo engadir unha vez que a presentación de novas candidaturas non suporía "ningún problema", pois o actual "clima interno" do BNG é "moi bo".

Esta proposta de nova Executiva Nacional, que está encabezada pola portavoz nacional e parlamentaria Ana Pontón, reforza a "substitución xeracional" emprendido polo BNG na anterior Asemblea Nacional, onde xa se renovou o "70 por cento" do Consello Nacional.

O novo Consello Nacional do Bloque, que terá que ser referendado este fin de semana na XVI Asemblea Nacional do BNG que se celebrará na Coruña, fundaméntase nas propostas procedentes das comarcas: un total de 137.

Sobre a proposta de dirección da organización frontista, Rubén Cela fixo fincapé na súa "pluralidade", pois está conformada por "diferentes tipoloxías de persoas" que proceden de distintos ámbitos de traballo. "(Trátase dunha dirección) para acometer os importantes obxectivos que nos marcamos nesta Asemblea Nacional: relanzar e repotenciar o proxecto nacionalista en Galicia", subliñou o secretario de Comunicación do Bloque.

NON PERDER O "CARÁCTER DE EXECUTIVA"

"Entendiamos que había un grupo que había que manter, que foi o que se escolleu hai 12 meses. Non tiña moito sentido modificar o groso, pero había perfís que era necesario reforzar", relatou Rubén Cela, quen puxo como exemplo o grupo parlamentario do BNG, coas incorporacións á Executiva Nacional de Olalla Rodil e Luís Bará. Con todo, a dirección só se aumentou en catro membros para non perder o "carácter de executiva".

Así as cousas, o Consello Nacional contará con 50 membros, situados nesta orde: Ana Pontón Mondelo, Xosé Luís Rivas 'Mini', Goretti Sanmartín, Eva Vilaverde, Rubén Cela Díaz, Noa Presas, Bieito Lobeira, Olalla Rodil, Carme da Silva, Néstor Rego Candamil, Ana Miranda Paz, Xosé Manuel Marcote, Obdulia Diniz 'Duli', Xavier Campos, Olaia Ledo, José Emílio Vicente, Montse Prado Cores, Luís Bará e Susana Camba --ata aquí sería a nova Executiva Nacional--.

Tamén forman parte do Consello Nacional Alberte Fernández, Cristina Andrade, Mario Outeiro, Ana Bringas, Avia Veira, Adolfo Muíños, Diego Santório, Guillerme Vázquez --exportavoz nacional--, Iván Rivas, Montse Porteiro, Xosé Manuel Carril, Miragres Lantes, Rubén Arroxo, Rosana Prieto, Rosana Pérez, Francisco García, Pura Ferreño, Diego Lourenzo, Leticia Santos, Daniel Gómez, Gonzalo Veiras, Xosé Carlos de la Fuente, Míriam Rodríguez, Xosé Manuel Rodríguez, Xoán Carlos Sar Oliveira 'Kuka', Ximena González, André Abal, Mercedes Giráldez, Xesús Vilasánchez, Carme Rei e Francisco Jorquera.