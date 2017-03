O Banco de Terras cederá tres parcelas ao Ingacal para a creación de campos de experimentación con carballos

A Consellería do Medio Rural iniciou o trámite para ceder tres parcelas do Banco de Terras nos concellos de Trasmiras e Chantada ao Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) co fin de crear campos de experimentación con variedades locais de carballos.

Segundo informou Medio Rural nun comunicado, o proxecto forma parte do convenio subscrito coa Fundación Juana de Vega co fin de conservar a diversidade desta especie en Galicia.

En concreto, este acordo pretende crear plantacións de 'Quercus robur' máis variadas que as que existen na actualidade, xa que "van reunir árbores de diferentes procedencias xeográficas da mesma zona climática", segundo explica Medio Rural. "Así se lograrán parcelas dun alto valor xenético en terreos propiedade da comunidade autonóma", segundo engade.

O convenio, no que traballa o centro de investigación forestal de Lourizán por parte da Consellería do Medio Rural, inclúe un plan de actuación que empezaba polo recoñecemento e mostraxe previa nas plantacións selectas, a marcaxe das árbores parentais e a toma de mostras de landras.