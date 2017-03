(COR) PSdeG pide a comparecencia das exresponsables de Facenda dos gobernos de Feijóo na comisión de caixas

O PSdeG rexistrou a súa proposta de plan de traballo da comisión parlamentaria das caixas galegas, no que reclama a comparecencia das responsables autonómicas de Facenda dos gobernos presididos por Alberto Núñez Feijóo Marta Fernández Currás e Elena Muñoz, así como a dos gobernadores do Banco de España e os presidentes do FROB durante o proceso de fusión e posterior venda das entidades financeiras.

Constituída a comisión das caixas no Parlamento de Galicia. | Fonte: Europa Press

Ademais, entre a documentación que solicitan, os socialistas reclaman que se dean a coñecer as comunicacións mantidas entre a Presidencia da Xunta e o Banco de España en relación ás indemnizacións dos directivos das caixas e os contratos de traballo asinados por José Luís Méndez tras ser nomeado director xeral de Caixa Galicia en 1981.

Na petición rexistrada, asinada polo portavoz socialista na comisión, Xoaquín Fernández Leiceaga, e remitida aos medios este sábado; solicita "as actas e outra documentación dos órganos directivos" de Caixa Galicia, á vez que se reserva "o dereito a solicitar novas comparecencias en función da información obtida".

Así, o PSdeG céntrase na súa proposta de traballo "de forma relevante" no proceso de venda de Novagalicia Banco a Banesco, polo que tamén reclama que leven á comisión os "informes de valoración" do banco galego realizados por Barclays, Ernst&Young e HSBC.

COMPARECENCIAS

Deste xeito, o PSdeG pide a comparecencia dos gobernadores do Banco de España --Jaime Caruana Lacorte, Miguel Ángel Fernández Ordoñez e Luís María Linde de Castro-- e os presidentes do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) --Francisco Javier Aríztegui, Fernando Restoy, Jaime Ponce--.

En canto aos responsables autonómicos durante o proceso de fusión e posterior venda das caixas, os socialiastas queren que pasen polo Pazo do Hórreo a conselleira de Facenda entre 2009 e 2011, Marta Fernández Currás, e a súa sucesora no cargo, Elena Muñoz.

Por último, tamén reclaman que compareza na comisión o conselleiro do Tribunal de Contas "responsable do informe de fiscalización do proceso de reestruturación bancaria".

DOCUMENTACIÓN

Así mesmo, o PSdeG chama a que leve á comisión toda a documentación relativa a contratos e actas dos órganos directivos de Caixa Galicia desde a chegada en 1981 de José Luís Méndez á secretaría xeral do consello de administración da caixa.

A continuación, pide á Xunta que da coñecer as comunicacións mantidas desde a Presidencia do Goberno galego e o Banco de España relativas ás indemnizacións dos directivos das caixas de aforro galegas.

VENDA DE NCG BANCO

En canto ao proceso de venda de Novagalicia Banco a Banesco, o PSdeG reclama que se presenten os informes de valoración da entidade bancaria encargados a "tres expertos designados polo FROB": Barclays, Ernst&Young e HSBC.

Ademais disto, pide a 'due diligence' encargada tamén polo FROB realizada por 'PwC' sobre os informes anteriormente citados e que "determinou o valor económico da entidade", así como o "caderno de venda" levado a cabo por BNP-Paribas ou as ofertas de compra recibidas por parte de CaixaBank, Banco Santander e BBVA.