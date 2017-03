Fiscalía pide 14 anos e medio de cárcere para un ourensán acusado de agresión sexual a unha muller con atraso mental

A Fiscalía pide 14 anos e medio de prisión para un home acusado de agresión sexual durante anos a unha muller con atraso mental e deterioración cognitiva grave.

O xuízo por agresión sexual foi fixado para este xoves 23 de marzo na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense a partir das 10,00 horas.

Segundo o escrito do Ministerio Público, recollido por Europa Press, os feitos ocorreron durante anos no partido xudicial de Verín. A vítima, segundo expón, "presenta un atraso mental de leve a moderado e unha deterioración cognitiva grave" e "está diagnosticada de trastorno bipolar, polo que debe ser considerada unha persoa especialmente vulnerable ante posibles abusos ou manipulacións".

O acusado, segundo sostén a Fiscalía, "baixo presións psicolóxicas e físicas (golpes), e aproveitándose da vulnerabilidade da vítima, mantivo ao longo dos últimos anos relaciones sexuais non consentidas con ela, incluíndo bicos, tocamentos, masturbaciones e a penetración vaginal, dixital, así como a práctica de felaciones".

O Ministerio Fiscal sinala que a ameazaba "para que non contase a situación, dicíndolle que non a ían a crer, que estaba tola e que era ela a que levaba as de perder".

"En data non concretada de decembro de 2014 e no domicilio (da vítima) esta viuse obrigada a realizarlle unha masturbación ao procesado, o cal foi sorprendido saíndo do domicilio abrochándose o pantalón", segundo relata a Fiscalía.

Por iso, o Ministerio Público considera que os feitos son constitutivos dun delito continuado de agresión sexual polos que pide 14 anos e seis meses de prisión para o acusado, así como que indemnice á vítima con 75.000 euros en concepto de danos morais.