A lucense Granja Campomayor gana o premio 'InnoFórum' ao mellor 'packaging' creativo co seu ovo líquido

A presenza da empresa lucense Granja Campomayor no Fórum Gastronómico da Coruña saldouse no evento coa obtención do premio 'InnoFórum' ao mellor 'packaging' creativo polo seu ovo líquido pasteurizado no seu tres variedades --clara, xema e enteiro--.

Granxa Campomayor gaña premio. | Fonte: Europa Press

En concreto, segundo lembra a compañía nun comunicado, o ovo líquido pasteurizado de Granja Campomayor competía cun total de 34 produtos.

Estes premios, patrocinados por Gas Natural Fenosa e que outorga un xurado profesional, "son un recoñecemento á innovación na gastronomía", segundo destaca a empresa.

A chef María Varela, que recibiu o encargo de Granja Campomayor para ser a responsable da preparación da gama de produtos elaborados que a empresa ten pensado lanzar ao mercado, presentou na caseta da marca o "innovador ovo a baixa temperatura".

"A acollida que este produto tivo no Fórum foi excelente. O público tivo a oportunidade de coñecer de primeira man, non só a súa preparación e a súa versatilidade gastronómica, tamén as grandes posibilidades que ofrece un produto que sempre estivo destinado á alta cociña e que en breve, grazas á empresa lucenses, chegará ás cociñas domésticas de toda España", explicou.