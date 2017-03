A alcaldesa do Porriño (Pontevedra), Eva García da Torre, censurou que, desde o accidente de tren do pasado 9 de setembro que causou catro mortos e preto de 50 feridos, "non se fixo nada" na zona para evitar unha nova traxedia.

Tren sinistrado no Porriño, cabeza tractora e vagóns | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado emitido este sábado, a rexedora porriñesa (PSOE) lamentou que non se tomaron medidas para evitar un novo accidente na zona.

"Non se fixo nada, absolutamente nada, xa non digo para eliminar, senón para reducir o perigo dunha nova traxedia: nada. Os trens seguen pasando polo centro do Porriño a 130 quilómetros por hora e pódese repetir, en calquera momento, a traxedia que vivimos", manifestou.

A alcaldesa realizou estas declaracións en Valença (Portugal) durante a presentación da modernización da liña férrea Valença-Viana, que forma parte do percorrido dos convois que pasan polo Porriño.

Alí, García da Torre celebrou que o Goberno central e autonómico se plantexen a supresión do paso a nivel na localidade que dirixe, un problema que sofre O Porriño "desde hai décadas".