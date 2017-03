O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, asegurou este sábado en Cervantes (Lugo) que a alta montaña de Galicia, e neste caso a de Lugo, ten "un potencial moi grande" para "a creación de emprego con dereitos".

Souto de Santa Eufemia, Folgoso do Courel (Lugo), Premio Bosque Ameazado 2010 | Fonte: Europa Press

Con motivo das xornadas informativas 'Os Montes dos Ancares: retos e futuros', un evento formativo sobre as saídas económicas no medio rural, Villares fixo fincapé na necesidade de "aprender e escoitar" de quen dispoñen de ideas para o medio rural. "A alta montaña de Galicia e de Lugo ten futuro", defendeu, tal e como trasladou En Marea a través dun comunicado.

Nestas xornadas desenvolvéronse varios relatorios nas que se presentaron actividades económicas sustentables que poderían dar lugar, sinalou, a postos de traballo "estables" no medio rural.

O obxectivo de En Marea, segundo informou, é aprender do traballo que aquí se realice e preséntese para, posteriormente, levar as conclusións destas xornadas informativas ao Parlamento galego e ao resto de institucións. E é que, lembrou, é a xente que vive na alta montaña de Galicia quen "ten a clave" para poder desenvolver todo o potencial desta zona.

A meta do grupo parlamentario encabezado por Villares é poder desenvolver un país onde todos os galegos, con independencia do lugar no que vivan, teñan traballo e os mesmos dereitos. Por iso, apostou polo medio rural e pola "viabilidade" da alta montaña.