A Federación Rural Galega (Fruga) considera que a actuación da Consellería do Medio Rural foi "tardía e ineficaz" na loita contra a praga da pataca naquelas zonas afectadas pola pulga guatemalteca.

Xornadas sobre a praga da pataca en Xinzo | Fonte: Europa Press

En concreto, Fruga realizou estas declaracións nunha xornada de debate co sector produtor de pataca da comarca da Limia, que tivo lugar en Xinzo. As persoas presentes, indicou a federación nun comunicado, mostraron a súa preocupación ante o "avance" da praga. "O ano 2015 eran tres os concellos afectados. Pasados dous anos a afectación multiplicouse por 10, pasando do tres iniciais a 31", lamentou Fruga.

"A actuación da Consellería do Medio Rural foi tardía e ineficaz, xa que, de non ser así, non se explica como, soamente en dous anos, pasaron de tres a 31 concellos infectados", subliñou Fruga.

Acto seguido, cualificou de "sintomático" que para establecer actuacións concretas para loitar contra esta praga tivésese que "esperar a que o Ministerio de Agricultura publicase a súa normativa". "Cando o Goberno galego ten plenas competencias en materia de agricultura", opinou a federación.

"Mesmo nestes precisos momentos non son coñecidas como van ser as axudas, quen vai ter dereito e a contía das mesmas", denunciou Fruga, para logo apostilar que "xa levan transcorridos 15 días desde a publicación do decreto de Madrid.

Os produtores da comarca da Limia coincidiron, sinalou Fruga, na importancia das axudas para "todas as persoas prexudicadas" como "garantía de que non planten pataca nos campos". "Mesmo como xustificación para que quen non respecte esta obrigación poida ser sancionado", apostilou.

Na reunión en Xinzo, Fruga adquiriu o compromiso de estender a realización de xornadas como esta por toda a xeografía da comarca da Limia.