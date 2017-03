Deteñen a un condutor nun control de tráfico na Coruña por ter en vigor varias ordes xudiciais de arresto

Axentes da Policía Local detiveron a un condutor en control rutineiro de tráfico na cidade da Coruña por ter en vigor varias ordes xudiciais de busca, detención e ingreso en prisión.

Segundo informou a Policía Local, o condutor foi interceptado ás 17,30 horas do día 17 de marzo por unha dotación da sección especializada de disciplina viaria que realizaba un control preventivo-disuasorio de tráfico na zona da Avenida de Oza.

Nese lugar, os axentes procederon a identificar ao condutor dun vehículo con motivo dunha infracción de tráfico. Así, constataron a través da sala operativa do 092 que tiña en vigor varias ordes xudiciais de busca, detención e ingreso en prisión ditadas polas audiencias provinciais de Alxeciras e Cádiz.

Por iso, os axentes procederon á detención inmediata do home, de 46 anos e veciño de Lugo, que foi levado aos calabozos e quedou a disposición do xulgado de garda pendente do seu ingreso en prisión.