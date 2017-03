Galicia presenta en Aragón a experiencia de xestión de rutas xacobeas a través do plan director do Camiño

Turismo de Galicia presentou estes días en Aragón a experiencia de xestión das rutas xacobeas que leva a cabo a Administración autonómica galega do Plan Director do Camiño de Santiago, a folla de ruta para favorecer a súa conservación e protección na comunidade.

Así o explicou a Xunta nun comunicado, no que sinala que foi no transcurso dunhas xornadas internacionais sobre o Camiño de Santiago organizadas polo Goberno de Aragón e o Concello de Jaca, en colaboración coa Asociación Amigos do Camiño de Santiago, nas que participou o xerente do Xacobeo, Rafael Sánchez.

Antes numerosos asistentes interesados no Camiño, segundo expón a Xunta, Rafael Sánchez puxo sobre a mesa a importancia que ten en Galicia o Plan Director do Camiño para a "conservación e protección" das rutas atendendo a todos os axentes, públicos e privados, implicados no mesmo.

Ademais, referiuse ao papel que ten a ruta na Comunidade galega, como "elemento de cohesión de Galicia" que contribúe "ao seu desenvolvemento social e económico", segundo abundou.

Tamén se referiu a o seu valor como marca e identidade colectiva e "á necesidade de conservar os valores que singularizan o Camiño: a espiritualidade, identidade histórica, valor patrimonial e intercambio multicultural", segundo apuntou a Xunta.