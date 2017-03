O Obradoiro apoia o estudo da biopsia líquida con camisetas no seu partido contra o Real Madrid en Santiago

Os xogados do equipo de baloncesto do Río Natura Monbus Obradoiro apoiaron este sábado a campaña para o estudo da biopsia líquida que promoven investigadores galegos con camisetas no seu partido contra o Real Madrid en Santiago.

O Obradoiro apoia o estudo da biopsia líquida | Fonte: Europa Press

Así, os xogadores do conxunto compostelán saíron esta tarde ao campo de xogo de Sar coas camisetas da campaña de micromecenazgo para o estudo da biopsia líquida posta en marcha polo grupo de Oncoloxía Médica Traslacional (Oncomet).

Ademais, a campaña tivo a súa visualización no partido a través de voluntarios e das mensaxes que se difundiron por megafonía para lembrar as distintas formas de colaborar coa campaña a favor da investigación oncolóxica.

A deste sábado en Sar trátase dunha das accións que se desenvolven en apoio á campaña, segundo destaca Oncomet, que xa conta con máis de 6.000 doantes e case 290.000 euros. Respecto diso, incide en que "de conseguir o éxito esperado, situaría a Galicia na vangarda da investigación oncolóxica".

As doazóns, que conta con vantaxes fiscais, pódense realizar a través da propia plataforma de micromecenazgo www.oncomet.es, a través do teléfono 981 955 344, cun SMS ou cun ingreso na conta corrente ES68 2080 0300 8730 4556 7736.