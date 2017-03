Activo outro incendio forestal que afecta ao parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés en Entrimo (Ourense)

Un novo incendio forestal activo afecta na tarde deste sábado ao parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés no termo municipal de Entrimo (Ourense), tras entrar polo país luso.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, desde as 17,35 horas deste sábado permanece activo un incendio forestal na parroquia de Venceáns, que entrou por Portugal.

As primeiras estimacións sitúan a superficie afectada nun dez hectáreas dentro do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Nos traballos de control traballan un axente, unha brigada e dous helicópteros.

Pola súa banda, ás 16,35 horas o incendio rexistrado na parroquia de Sever de Viana do Bolo (Ourense) quedou extinguido tras comezar ás 8,54 horas deste sábado. Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada foi de 35 hectáreas, delas 27 de monte raso e oito arborado.

Tamén quedou extinguido ás 16,36 horas deste sábado o lume declarado ás 17,37 horas na parroquia de Outeiro no municipio lucense de Quiroga, tras o escape dunha queima dun particular.

Neste caso as estimacións provisionais sitúan a superficie afectada en 45,46 hectáreas de monte raso. Nos traballos de extinción participaron cinco axentes, 17 brigadas, oito motobombas, unha pa e dous helicópteros.