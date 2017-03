O Lugo suma tres por fin

Ficha técnica

CD Lugo 2: Roberto; Jordi Calavera, Ignasi Miquel, Marcelo Djaló, Serge Leuko; Seoane (Damià Sabater, 62’), Iriome (Fede Vico, 46’), Sergio Gil, Campillo (Maxi Rolón, 85’); Joselu e Pablo Caballero.

CD Mirandés 1: Sergio Pérez; Quintanilla, Fran Cruz, Aurtenetxe; Néstor, Rúper, Javi Hervás, Maikel Mesa; Guarrotxena (Sangalli, 67’), Pedro (Urko Vera, 57’) e Álex García (Bustos, 57’).

Goles: 1-0: Jordi Calavera (48’). 2-0: Joselu (61’). 2-1: Urko Vera (88’).

Árbitro: Ais Reig (valenciano). Amarelas a Seoane (17’) e Sergio Gil (70’) no Lugo.

Incidencias: partido da 30ª xornada da Segunda División no estadio Anxo Carro ante 3.617 espectadores.

Os lucenses celebran por fin coa súa afección unha vitoria. | Fonte: lfp.es

Con sufrimento ao final, sen xogar un bo partido, ante o pechacancelas da Liga, pero o Lugo volveu gañar seis xornadas despois. 2-1 ao Mirandés con goles de Jordi Calavera e Joselu no segundo tempo, e Urko Vera que acurtou distancias para os visitantes na recta final. Os de Luis César suman 40 puntos e volven achegarse aos postos de play-off de ascenso, que está a catro puntos (Xetafe, vindeiro rival, con 44).

Luis César aliñou xuntos a Joselu e Pablo Caballero en punta, pero aínda así houbo pouco fútbol no primeiro tempo. E tan só un disparo entre os tres paus, obra de Pedro Martín para os visitantes no minuto 29, que detivo con seguridade Roberto, de novo titular no canto de Xose Xoan. Os de Luis César estaban máis preocupados por non cometer erros pasados, que lles custaron dolorosas derrotas con outros pechacancelas como Nàstic e Almería. O único disparo dos lucenses á portaría contraria antes do descanso foi obra de Campillo no minuto 40.

O tempo de lecer sentoulle ben aos lucenses, que abriron o marcador aos tres minutos da reanudación, nunha espectacular xogada colectiva: Fede Vico e Serge Leuko pola esquerda, centro do camerunés, Pablo Caballero deixa pasar o balón na área e Jordi Calavera remata á rede axustado ao pau esquerdo. Co 1-0, sufriu o Lugo o acoso do Mirandés, que tivo varias opcións para empatar. Só tres minutos despois, Néstor Salinas disparou ao pau da meta lucense e Roberto evitou o empate coa perna tras unha xogada individual de Maikel Mesa. O técnico visitante deu entrada a Urko Vera e Bustos, pero o Lugo impediu a reacción dos casteláns facendo o 2-0: Pablo Caballero iniciou a xogada e Sergio Gil asistiu a Joselu que marca a pracer.



O partido semellaba sentenciado, pero aínda tivo o Lugo que sufrir nos últimos minutos, nos que Luis César fixo debutar o arxentino Maxi Rolón, fichado no mercado invernal. Urko Vera coa testa puxo o 2-1 no minuto 88, pero desta volta os lucenses puideron manter os tres puntos. A vindeira semana, visita ao Xetafe.