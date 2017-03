O coportavoz nacional saínte de Anova e histórico dirixente nacionalista, Xosé Manuel Beiras, deu por pechado o seu epílogo político este sábado durante a clausura do III Asemblea Nacional da formación nacionalista a cuxa militancia exhortou a ser o "auténtico motor nuclear de En Marea".

Clausura asemblea de Anova con Beiras | Fonte: Europa Press

Na súa intervención na Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra, chamou aos seus a fortalecer a unidade popular a través de En Marea pero sen esquecerse de que o obxectivo último é a "emancipación social e nacional do pobo galego". "Porque estou convencido de que tedes toda a capacidade necesaria para sacar adiante o papel que lle corresponde a Anova", manifestou.

E é que Beiras iniciou o seu discurso lembrando ante a militancia o papel da formación que fundou fai un lustro na creación do espazo de unidade que hoxe representa En Marea. "Anova ten que ser como aqueles que, nas guerras, combatían collidos dos brazos e, se logramos iso, é evidente que non só Anova ten un novo camiño por diante, senón que seremos o auténtico motor nuclear de En Marea sen que apareza En Marea como plataforma controlada hegemónicamente por Anova", incidiu.

Tras iso, advertiu ao auditorio de que os galegos habitan nun país "en proceso de extinción". "Ese proceso non é irreversible pero una das claves para que sexa reversible está en xentes coma vós", trasladou aos presentes, aos que instou a "utilizar a presenza nas institucións como caixa de resonancia que retroalimente o traballo de combate da propia sociedade civil".

Ademais, despois de animar aos seus a facer que "rebente" o "actual réxime", pediulles que non se guíen polos calendarios electorais para centrarse en "dar o combate na sociedade civil".

ORGANIZACIÓN INTERNA

Con todo, no seu discurso non omitiu as diferenzas expresadas nos últimos días por un sector crítico coa dirección actual sobre o papel desenvolvido en En Marea ao asegurar que Anova tamén debe "recuperar na práctica o que foi o seu deseño de organización horizontal, con base asemblearia e órganos de dirección que simplemente trasladen as decisións que proceden da práctica das bases".

"Se facemos iso pouco importará cal sexa a composición do órgano da coordinadora nacional que funcionará como tal e non coma un mosaico", manifestou despois de que os militantes diverxentes, entre os que se atopan a deputada no Congreso de En Marea Alexandra Fernández e o parlamentario autonómico de En Marea Davide Rodríguez, decidisen non integrarse na candidatura liderada Antón Sánchez.

Para Beiras "ese" é o "reto" que terán por diante os novos integrantes da Coordinadora Nacional e, posteriormente, as persoas que sexan elixidas para formar a Comisión Permanente --o órgano executor das decisións-- e que acompañarán a Antón Sánchez na nova etapa de Anova tras a súa próxima elección como portavoz nacional.