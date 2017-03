Saen á venda este luns as entradas para o concerto de Joaquín Sabina o próximo 22 de xullo na Coruña

Este luns 20 de marzo ás 10,00 horas sairán á venda as entradas para o concerto do cantautor Joaquín Sabina, que terá lugar o próximo 22 de xullo ás 22,30 horas no Colliseum coruñés.

Segundo indicou o Concello coruñés nun comunicado, co obxectivo de facilitar a adquisición de localidades por parte da cidadanía, a Concellaría de Culturas, Deporte e Coñecemento, a través do Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), reforzará o servizo de venda do despacho de billetes da Praza de Ourense. Para iso incrementará o seu persoal durante esta xornada.

Este dispositivo especial que se despregará o luns, segundo indicou o edil José Manuel Sande, titular da área, "responde á previsible demanda que se poida producir ante a expectación que está a xerar o concerto".

En total, haberá 6.500 localidades dispoñibles para o concerto de Sabina, no que presentará o seu novo traballo: 'Négoo todo'. As entradas pódense adquirir no despacho da Praza de Ourense e a través da web www.ticketea.com.