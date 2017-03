Galicia, rexión estancada en Europa

Galicia segue sen avanzar entre as rexións europeas. Segundo recolle o Índice de Competitividade 2016 das rexións da Eurozona, o país avanza só en moi poucos campos e só pode presumir de situarse un pouquiño mellor que o noso veciño, Portugal. De feito, só logrou escalar un posto desde o último informe, realizado no ano 2013.

Índice de Desenvolvemento das rexións europeas

Así, o índice elaborado pola Unión Europea, sitúa a Galicia no posto número 181 entre as 263 rexións que compoñen a UE. Respecto ao PIB per cápita, a comunidade galega sitúase no posto 167. O documento está deseñado para axudar ás rexións a identificar os seus puntos fortes, as súas carencias e as súas prioridades de investimento á hora de elaborar as súas estratexias de desenvolvemento, informan nun comunicado.

Galicia está no posto 200 de 263 na UE en infraestruturas. Respecto da eficiencia, a comunidade está situada de 191. A súa mellor fortaleza é a educación, que sobe ao posto 176, pero vese lastrada pola competitividade do mercado laboral, no posto 176.

En termos de innovación, Galicia sitúase no posto número 179, levantada pola preparación tecnolóxica, na posición número 173. Non obstante, a materia a mellorar para Galicia neste campo é a sofisticación do modelo de negocio, que recibe unha nota baixa deixando á comunidade entre as menos avanzadas.

Mellorías e problemas

Mellora en sanidade, pois escala do 115 a 63, na eficiencia do seu mercado laboral, da posición 204 á 194 e na súa preparación tecnolóxica, do posto 225 ao 173 no 2016. Pero hai aspectos nos que non logra mellorar. Por exemplo, en infraestruturas, Galicia estaba situada no posto número 193, e cae este ano ao 200, a pesar de mellorar os seus accesos.

En xeral, os resultados de 2016 están en consonancia cos de 2013. Os principais motores da competitividade están na maior parte da Europa noroccidental, pero é moito menos evidente nas rexións orientais e meridionais da Unión. En moitos casos obsérvanse tamén grandes variacións dentro dun mesmo país, debido a que a rexión da capital consegue resultados moito mellores que as demais rexións.

Mellores e peores rexións

As rexións máis competitivas de Europa están situadas no centro, principalmente as de países como Alemaña e Dinamarca. As materias pendentes de Galicia para aproximarse ao país xermánico son unha mellor eficiencia do seu mercado laboral (30 puntos de diferenza), o tamaño do mercado e a preparación tecnolóxica, así como unha mellor estabilidade económica. Con todo, están igualados o seu sistema educativo (só cinco puntos por abaixo) e sanitario (tres por encima)

En comparación coas dúas edicións anteriores, publicadas en 2010 e 2013, Malta e varias rexións de Francia, Alemaña, Suecia, Portugal e o Reino Unido melloraron a súa puntuación, mentres que as puntuacións diminuíron en Chipre e algunhas rexións de Grecia, Irlanda e, máis recentemente, dos Países Baixos. Nas rexións orientais da Unión, a competitividade mantivéronse, en xeral, estable.