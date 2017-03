AM.- Morre un home de 42 anos durante o seu traslado ao hospital tras unha colisión rexistrada este sábado en Cariño

Unha das dúas persoas feridas este sábado pola tarde nun accidente de tráfico en Cariño (A Coruña) faleceu. En concreto, a vítima, de 42 anos de idade e que responde á identidade de D.T.G., morreu durante o traslado a un centro sanitario.

Segundo indicou o CAE 112 Galicia, o sinistro, unha colisión frontal, tivo lugar no quilómetro 7 da DP-6121, en Reboredo, na parroquia de Sismundi. O 112 tivo coñecemento do choque ás 17,30 horas, a través dun aviso de Urxencias Médicas.

A colisión frontal produciuse entre un Nissan Micra e un Suzuki, resultando falecido un dos condutores, veciño de Murela, e o outro ferido de gravidade.

O Equipo de Atestados de Ferrol instrúe as dilixencias para tratar de determinar as causas do suceso. O xulgado competente é o de Ortigueira.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Eume, ao GES de Ortigueira e á Garda Civil de Tráfico.