Liberan a unha persoa tras unha colisión en Tomiño (Pontevedra)

Unha persoa foi excarcerada tras sufrir un accidente de tráfico en Tomiño (Pontevedra). E é que o vehículo no que viaxaba chocou contra outro de forma fronto-lateral.

En concreto, o accidente produciuse nunha vía no lugar da Pedra. Unha persoa particular chamou ao 112 Galicia para dar conta do ocorrido ás 20,10 horas deste sábado.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Médicas e aos Bombeiros de Ou Baixo Miño, que se desprazaron ao momento cun equipo de excarceración. Tamén se informou ao GES da Guarda, a Protección Civil, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico. Os Bombeiros de Vigo tamén recibiron o aviso.

Despois de ser liberada, a vítima foi evacuada polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.