A implementación dunha "verdadeira política de sacrificio cero" de animais abandonados sen problemáticas de saúde nin doenzas incompatibles coa vida converteuse en "un dos principais campos de batalla" para a asociación animalista Libera que, en cooperación coa entidade internacional Fondation Franz Weber, suma xa 80.539 rúbricas para garantir que esta práctica desapareza de Galicia.

Can, Rúa, Perrete | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, os animalistas denunciaron que "o sacrificio de animais deixados á súa sorte foi desde 1993 unha política habitual en centros de recollida de cans e gatos", principalmente, precisaron, xestionados por empresas privadas a través de concesións. "Algunhas de ata 17 anos de duración", apostilaron.

Pero tamén aseguraron que esta práctica leva a cabo por algunhas entidades protectoras como "forma de controlar o número de animais aloxados nas instalacións, como o caso de Vigo".

"Desde o anuncio de elaboración do anteproxecto de Lei de Benestar Animal, xa en 2016 e coa súa entrada no Parlamento cada vez máis próxima, os animalistas queren blindar a redacción actual, que ilegalizaría o sacrificio por días, é dicir, sacrificar a un animal san unha vez superado un determinado prazo legal, e introducir as excepcións, que serían consideradas polos veterinarios como eutanasias humanitarias, en casos de saúde", explicaron os animalistas.

Con todo, os defensores dos animais van máis aló ao reclamar que "o sacrificio cero convértase nunha verdadeira política autonómica, dotada con fondos económicos e medios técnicos adecuados que presten soporte a concellos e deputacións".

Neste sentido, Libera e FFW levan traballando con algúns gobernos municipais, como Sada, A Coruña, Ferrol, Santiago, Bergondo ou Mugardos para implementar campañas de sensibilización que "incidan no custo real que supón o abandono para as arcas dun consistorio", así como "incentivar a adopción", unha fórmula que outorga "unha oportunidade de vida para os centos de animais que permanecen en instalacións distribuídas por todo o país".

"A petición xa logrou algunhas pequenas vitorias, como o feito de que a Xunta non cedese ante as esixencias do lobby dos cazadores, que pretendía seguir practicando mutilaciones de orellas e rabos nos seus cans por supostos motivos funcionais. As máis de 80.000 rúbricas dixeron que esta práctica debe desaparecer, e así está contemplado no texto inicial da futura norma autonómica", finalizou Libera.