Baiona convida aos Reis a presidir o próximo ano os actos de conmemoración do 525 aniversario da 'Arribada'

O Concello de Baiona (Pontevedra), que celebrará en marzo do próximo ano o 525 aniversario da 'Arribada' da carabela 'La Pinta' ao porto da localidade, cursou unha petición á Casa Real para que o acto institucional desta conmemoración estea presidido polo Rei de España, Felipe V, e a súa muller, a Raíña Letizia.

Segundo informou o Concello de Baiona a través dun comunicado, o rexedor da localidade, Ángel Rodal, xunto ao seu homólogo de Santa Fe (Granada), Manuel Gil, e o tenente de alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Ricardo Bogado, asinaron unha carta dirixida ao Palacio da Zarzuela para convidar os monarcas ás celebracións do tres concellos.

Nesta misiva, explican que "as tres localidades hermanadas e unidas pola historia colombina" iniciaron en 2012 un "proxecto conxunto" para que "sexan declaradas pola Unesco Patrimonio da Humanidade e lugar de encontro da Comunidade Iberoamericana de Nacións".

O actual xefe de Estado, lembrou o Concello de Baiona no comunicado, xa acudira ao municipio pontevedrés hai 25 anos, cando era Principie de Asturias, para conmemorar o V Centenario da 'Arribada'.

Esta festividade histórica celebra a chegada, en marzo do ano 1493, de Martín Alonso Pinzón á costa de Baiona tras a súa viaxe a América, o que converteu á Real Vila na primeira de Europa en coñecer a noticia do descubrimento do Novo Mundo.

PRIMEIROS PASOS PARA ORGANIZAR O ANIVERSARIO

Segundo apuntou o Concello de Baiona, a invitación das súas Maxestades é "un dos primeiros pasos" para organizar o 525 aniversario.

Outro será o traslado da carabela 'La Pinta' ao estaleiro da Guarda (Pontevedra), partida xa incluída nos orzamentos municipais de 2017. Alí realizaránselle traballos de mantemento "para que estea nas mellores condicións o próximo mes de marzo".

FESTA EN PALOS DE LA FRONTERA

Seguindo coas celebracións, durante o pasado fin de semana, informou o Concello, unha delegación baionesa, encabezada polo rexedor, desprazouse á localidade onubense de Palos de la Frontera para conmemorar a chegada o 15 de marzo de 1493 das carabelas 'La Niña', tras arribar primeiro en Lisboa, e 'La Pinta', tras ser reparada en Baiona.

A esta festividade tamén acudiron a tenente de alcalde e concelleira de Cultura de Baiona, María Iglesias, e a Coral Polifónica San Lorenzo de Belesar, que participou nos actos, da mesma forma que o fixo 15 días antes a Coral Amigos dos Milagros nas festas da vila galega.

Así mesmo, o Concello de Baiona explicou que se elixiu a esta Coral en concreto con motivo da celebración do 25 aniversario da fundación da mesma.