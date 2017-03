O presidente da Xunta e líder dos populares galegos, Alberto Núñez Feijóo, considera que o seu xefe de filas e presidente do Goberno, Mariano Rajoy, non decidirá quen vai ser o seu sucesor cando decida dar un paso atrás.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras o Consello | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista no diario 'El Mundo' recollida por Europa Press, tras ser preguntado por se o 'dedazo' do expresidente popular José María Aznar poderíase volver repetir, o mandatario autonómico asegurou que non: "Non se volverá a repetir. Iso foi produto dun momento no que todo o mundo estivo de acordo".

"Non me vexo nun partido no que o presidente decida quen vai ser o seu sucesor. Agora xa non o vemos así. Se o presidente abandona as súas responsabilidades, correspóndenos a todos elixir ao novo presidente", defendeu.

Sobre o Congreso Nacional do PP, Feijóo recoñeceu que "igual non houbo suficiente autocrítica". "Pero o obxectivo dese congreso era mandar unha mensaxe de partido sólido e preparado ante calquera eventualidade. Nos congresos rexionais si está a haber renovación e autocrítica. O máis importante é que a figura do presidente Rajoy non expón ningún conflito interno, a diferenza dos outros partidos españois", aseverou.

En relación á gobernabilidade do país, fixo fincapé en que "os líderes políticos, desde a extrema esquerda aos liberais, non poden utilizar a un país como refén para o desgaste do Goberno e as ambicións persoais de cada un".

PREFIRE A SUSANA DÍAZ

Preguntado directamente polos candidatos á Secretaría Xeral do PSOE, indicou que se ten que elixir entre a presidenta andaluza, Susana Díaz, e o exsecretario xeral Pedro Sánchez, quedaría coa primeira, xa que coincide máis, precisou, coa súa "visión de España".

Sobre a corrupción que salpicou ao seu partido, Feijóo asegurou que "o PP pagou cara a corrupción por persoas que se lucraron con diñeiro do partido". "Todos os partidos utilizamos zonas grises da lei para financiar as campañas electorais, e iso é moi distinto do enriquecemento ilícito. Unha cousa é un donativo a un partido e outra outorgar unha obra pública a cambio dunha comisión. Iso é detestable", afirmou.

Nesta mesma liña, subliñou que "se alguén non distingue entre o cumprimento dunha lei que tiña zonas grises e o enriquecemento ilícito", entón, sostén, é que non quere "ver con seriedade o problema".

Preguntado por se xa non hai as mencionadas zonas grises no financiamento das campañas, fixo fincapé en que se tomaron medidas: "Está prohibido recibir diñeiro de empresas. En Galicia, os empresarios xa saben que se reciben algunha solicitude de diñeiro, ese diñeiro é para o político que llo pide, non para o partido".