O precandidato á Secretaría Xeral do PSOE Patxi López defendeu en Pontevedra o "dereito" dos militantes a "elixir" e rexeitou a opción dun "apaño por arriba para que só haxa unha candidatura".

O precandidato á Secretaría Xeral do PSOE Patxi López en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Na súa visita á Cidade do Lérez, López advertiu aos militantes: "Nun partido no que sigamos divididos da igual quen gañe as primarias, porque perderemos todos".

Por iso, fixo un chamamento a "integrar e sumar" e asegurou que o seu "compromiso", se resulta elixido secretario xeral do PSOE, é "chamar a outros candidatos" para estudar como integrar "propostas, modelos e compañeiros" co propósito de ter "unha dirección compartida e un proxecto colectivo".

En caso contrario, lembrou que nin deixará o partido nin a política, senón que vai chamar " a quen fose elixido". "Para dicir: á túa disposición, non para a integración de Patxi López, senón para ver como sumamos", engadiu.

Acto seguido, lamentou que, tanto en Galicia como en España, a militancia do PSOE pasouno "francamente mal" ante "o espectáculo de división dado polos socialistas", polo que fixo un chamamento a "pasar esa páxina para buscar un tempo de unidade" e "reconstruír un PSOE forte e unido cun proxecto de esquerdas. "Que non haxa actos de fusión nin confusión coa dereita nin outras forzas de esquerdas", subliñou, en clara alusión a Susana Díaz por unha banda e a Pedro Sánchez, por outro.

NA CASA

Antes de participar nun encontro con militantes ao que non se sumou o secretario da agrupación local do PSOE, Tino Fernández, partidario dunha plataforma de apoio a Pedro Sánchez creada na cidade, López mostrouse "absolutamente cómodo" na cidade de Pontevedra. "Entre socialistas estou na casa", ha terciado.

"Non vou xogar a clasificar aos militantes en bos, malos, vermellos ou azuis, esquerdas ou dereitas... porque o único que produce é unha nova división e fractura", argumentou o pre ás primarias, partidario de "falar cos militantes, sexan dunha plataforma ou doutra". "A inmensa maioría quere que nos volvamos a xuntar e volvamos ser a referencia da esquerda que necesita este país", aseverou.

Precisamente, sobre as dúbidas sobre o censo e as discrepancias sobre o financiamento expostas desde a candidatura de Pedro Sánchez, López defendeu que "os traballadores de Ferraz levan toda a vida e non se pode dubidar da súa imparcialidade". Así mesmo, destacou que "a transparencia ten que presidir o financiamento das campañas" axustándose á Lei de Partidos.

"Se a xestora di que hai que abrir unha conta para que todo sexa transparente, perfecto", insistiu Patxi López. "Non vou xogar a sementar dúbidas sobre o procedemento porque o debate non é o procedemento, senón as propostas, as ideas e o modelo de partido", remarcou.

INTERINIDADE

Patxi López avogou por "pechar este capítulo interno antes do verán" e resolver un "proceso" que "ten que concluír coa interinidade" que afecta o "conxunto do PSOE, tamén en Galicia". Tras as primarias, "todo o PSOE", segundo López, tense que marcar o obxectivo de "volver recuperar a confianza dos progresistas deste país".

"As interinidades non son boas, os debates só internos non son bos", avisou o precandidato socialista, animando a presentar "unha proposta que esperte unha nova esperanza en que o socialismo é a alternativa que necesita a xente que o está pasando mal".

Antes de ser presentado polo deputado e vicecoordinador da Subcomisión do Pacto pola Educación do Congreso, Guillermo Meijón, ante un centenar de persoas no Café Moderno de Pontevedra, López apostou polo "contacto directo" coa militancia no seu "dereito" non só a "escoitar propostas diferentes de modelos e iniciativas", senón tamén a "ser escoitados". "Que participen, achegar e digan o que queren do seu partido", resolveu.