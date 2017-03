O hipersector TIC crece en Galicia, que se sitúa como a quinta comunidade en volume de empresas desta área

O crecemento do hipersector TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) en Galicia, que concentra a un total de 3.320 empresas e 21.255 empregados, sitúa á comunidade autónoma como a quinta en canto a volume de empresas nesta área. Supérana Madrid, Cataluña, Andalucía e Valencia.

Mulleres ordenador | Fonte: Europa Press

Estas cifras, que difundiu a Xunta este domingo a través dun comunicado, recólleas o estudo realizado polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), centro adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Segundo detallou a Xunta, no ano 2015 rexistráronse 122 novas empresas no hipersector, cifra que supón un incremento do 3,4% e "marca un máximo de altas de novas entidades rexistradas desde o ano 2011".

Dentro do hipersector, apuntou a Xunta, destaca "especialmente" o subsector TIC, cun incremento do 4,5%, fronte ao das empresas de contidos, cun crecemento do 0,3%.

Neste sentido, a Xunta explicou que a área do TIC "está integrado nun 73,4% por empresas do sector tecnolóxico e nun 26,6% por empresas do sector de contidos e servizos audiovisuais". En canto á estrutura empresarial, destaca a "presenza maioritaria" de microempresas, de feito, o 93,6% das compañías teñen menos de 10 traballadores.

CRECEMENTO DO EMPREGO E As EXPORTACIÓNS

O emprego no hipersector TIC de Galicia, afirmou a Xunta, experimenta un crecemento desde 2014. En concreto, no último ano, este aumento notouse tanto no subsector TIC (2,6%), como no de Contidos (2,2%).

En relación a outros datos económicos, a Xunta sinalou que o peso do hipersector no PIB galego mantense ao redor do 2,2% e que as exportacións de bens do mesmo incrementáronse nun 26%, pasando dos 57 millóns de euros no ano 2014 a 73 millóns de euros en 2015.

SÉTIMA COMUNIDADE EN ESFORZO EN I+D

O estudo de Osimga, lembrou a Xunta, tamén aborda a innovación tecnolóxica no tecido empresarial da comunidade. Segundo este, "un total de 924 empresas galegas de 10 ou máis traballadores realizaron actividade innovadora no ano 2015".

Así mesmo, a Xunta detallou que Galicia é a sétima comunidade autónoma en canto a esforzo de gasto en I+D. En 2015, o investimento nesta área por parte das empresas foi superior aos 496 millóns de euros.