A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, advertiu de que se non chove o suficiente antes do verán pode haber problemas de desabastecemento pola seca. "Temos que estar en prealerta, vixiantes ante esta situación", subliñou a conselleira, quen, no entanto, asegurou que non hai que preocuparse "máis aló do que nos corresponde".

Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en Cadena Ser, a conselleira explicou que se mantén a prealerta porque foi un inverno atípico. Neste sentido, destacou que, de momento, non hai problemas de subministración de auga en ningún punto de Galicia, pero que é necesario que chova desde agora e ata maio. Pola contra, engadiu, no verán non poderemos estar tranquilos.

O Goberno galego traballa nunha estratexia de loita contra o cambio climático na que quere que participen as deputacións e os concellos. "A loita contra o cambio climático non ten marcha atrás: España e Galicia teñen que estar á altura, e para iso é necesaria unha estratexia que estamos a elaborar, unha folla de ruta necesaria na que temos que participar as consellerías, deputacións e os alcaldes".

"UNHA ALTERNATIVA Ao DESGOBERNO EN A CORUÑA"

Tras presentar a súa candidatura esta semana para presidir o PP na cidade da Coruña, Mato pretende recuperar a alcaldía ante o que cualifica "o desgoberno" da Marea Atlántica. "A cidade está durmida, absolutamente paralizada, está a perder oportunidades, eu vou ser parte deste equipo, vou estar na rúa para que a xente coñézame. Quero que o PP sexa unha alternativa seria ao desgoberno que hai na Coruña", aseverou.

Durante a entrevista, recoñeceu sentirse con forzas para contribuír a ese obxectivo: "Eu síntome con forzas para contribuír nesa liña. É necesario non só mobilizar á nosa xente, senón ensinar aos coruñeses que hai outra opción de goberno normal, sen estridencias, e que hai moitas oportunidades e esperanza para a cidade da Coruña".

Mato non pensa de momento deixar a Xunta. Cre que é compatible un cargo con outro e entende que é o presidente do Goberno galego e líder dos populares de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quen ten que tomar a decisión. "Se eu estivese nesa condición (entre os candidatos do sete cidades galegas), depende única e exclusivamente do presidente da Xunta que deixe o goberno. Se todo isto désese, non está na miña man", resolveu.

Sobre a presentación da súa candidatura --fíxoa acompañada do seu marido--, explicou que foi unha decisión consensuada coa súa familia, e que a súa parella a acompañou porque alguén lle tiña que sacar a foto para o Facebook e gravar o que ela dicía. "Se confeso a verdade, non tiña séquito, non levaba prensa, e el tiña que estar ao meu lado para sacarme a foto para o Facebook e para facer a gravación do que dicía. Ou sexa, que non hai moita máis volta", resolveu.

PXOM DE VIGO

Sobre o plan xeral de urbanismo de Vigo, anulado fai xa máis dun ano polo Tribunal Supremo, remarcou a conselleira que é o goberno do alcalde de Vigo, Abel Caballero, o que ten que porse ao choio para solucionar o problema. "Debería preguntarlle directamente ao Concello. Desde a Xunta, o primeiro que fixemos, foi pornos a disposición do concello. "Non hai atallos, pero se se fai seguindo a lei do chan, o PXOM pode ser unha realidade en 24 meses, como moito 30 meses. A Xunta fai o que pode dentro das súas competencias", asegurou.