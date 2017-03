A primavera chega ás 11.29 horas deste luns

A primavera chegará este luns 20 de marzo á 11.29 hora oficial peninsular e durará 92 días e 18 horas, ata o inicio do verán o 21 de xuño ás 6.24 horas, segundo datos do Observatorio Astronómico Nacional recollidos por Europa Press.

Bolboreta, flor, polinización, natureza, primavera, fauna, flora, prado | Fonte: Europa Press

O inicio da primavera ten lugar no día en que a duración do día e a noite practicamente coinciden en calquera punto da Terra, o que se denomina equinoccio. Neste instante no hemisferio sur iníciase o outono.

Ademais, a partir do martes as horas de luz do día alongaranse máis rapidamente, e ás latitudes da Península, o Sol sae polas mañás case dous minutos antes que o día anterior e pola tarde ponse un minuto máis tarde. Así, o tempo en que o Sol está por encima do horizonte é de case tres minutos máis cada día.

O equinoccio de primavera pode darse, como máximo, en tres datas distintas ao longo do século XXI, podendo iniciarse nos días 19 ao 21 de marzo (data oficial española), sendo o seu inicio máis temperán o do ano 2096 e o inicio máis tardío o de 2003. As variacións dun ano a outro son debidas ao modo en que encaixa a secuencia de anos segundo o calendario (uns bisiestos, outro non) coa duración de cada órbita da Terra ao redor do Sol (duración coñecida como ano trópico).

NINGUNHA ECLIPSE

En canto ás eclipses, durante a primavera non haberá ningún, xa que o próximo será un parcial de Lúa o 7 de agosto, visible en Australia, Asia, África e Europa, en España será visible nas súas últimas fases.

Mentres, a primeira lúa chea da primavera darase o 11 de abril, sendo o domingo seguinte (16 de abril) o Domingo de Pascua. Nesta primavera daranse outras dúas lúas cheas: o 10 de maio e 9 de xuño.

Respecto da visibilidade dos planetas, durante esta estación Venus e Saturno serán visibles ao amencer, Saturno pasará a ser visible toda a noite no mes de xuño, Júpiter será visible toda a noite ao comezo da primavera e a mediados de abril comezará a ser visible á tardiña xunto a Marte que se verá durante toda a primavera no ceo vespertino.

Finalmente, a choiva de meteoros máis importante da primavera adoita ser a das Eta Acuáridas, cuxo máximo se da ao redor do 5 de maio. En canto ás agrupacións ficticias de estrelas coñecidas como constelacións, ao redor da estrela Polar veranse ao longo da noite a Osa Menor, o Dragón, Cefeo e o León (Leo).