Buscan á condutora dun vehículo tras darse á fuga a pé despois de chocar con dous coches estacionados en Lugo

A Policía Local de Lugo busca á condutora dun vehículo que este luns se deu á fuga a pé tras chocar con dous coches aparcados e envorcar na capital luguesa.

Segundo informaron fontes municipais, o accidente sucedeu sobre as 00,45 horas deste luns día 20 de marzo á altura do número 13 do Camiño Romai.

O turismo con matrícula LU-1964-M, que circulaba en sentido ascendente pola vía, chocou primeiro contra un vehículo estacionado con placa 5278-HBN e, seguidamente, con outro coche con matrícula 5379-DYX.

Despois de ambos os impactos, o turismo con placa LU-1964-M quedou envorcado na calzada e a súa condutora deuse á fuga a pé, segundo concretou a Policía Local.

Por iso, iniciáronse investigacións para a localización e identificación da condutora.