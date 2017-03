Arde en Redondela (Pontevedra) un bus da concesionaria de transporte Vitrasa, sen causar feridos

Un autobús da concesionaria de transporte urbano de Vigo, Vitrasa, ardeu á primeira hora da mañá deste luns na N-552, na parroquia redondelana de Chapela, sen que se rexistraron feridos.

Arde un autobús de Vitrasa en Chapela | Fonte: Europa Press

Segundo sinalaron fontes do 112 Galicia, un particular alertou a emerxencias sobre as 8,30 horas e relatou que un autobús estaba a arder, aínda que precisou que non había ninguén no interior. Ao lugar desprazáronse efectivos do parque de bombeiros de Teis (Vigo), de Protección Civil e da Policía Local de Redondela.

O autocar, unha unidade da liña C3, parte da cal discorre polo termo municipal de Redondela, circulaba en dirección a Vigo e estaba nunha parada no número 106 da Avenida de Redondela, segundo informaron a Europa Press fontes da empresa.

Un condutor de Vitrasa, que circulaba en dirección contraria, decatouse de que saían fume e lapas do motor de bus que estaba na parada e alertou ao seu compañeiro. Inmediatamente, o chofer desaloxou o vehículo, no que viaxaban unhas 10 persoas, que foron traspasadas a outro autobús sen incidencias.