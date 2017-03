Un total de 25 empresas contratistas intervirán na revisión do grupo 1 da central térmica das Pontes

A Unidade de Produción Térmica (UPT) das Pontes (A Coruña) acomete a partir deste luns a revisión do seu grupo 1, en cuxas tarefas programadas, que durarán uns 47 días, intervirán 25 empresas contratistas, entre as que se atopan compañías afincadas na comarca.

Os labores de mantemento, que suporán un investimento de 8,1 millóns de euros, comprenderán a inspección "de todos os elementos sensibles do grupo", como caldeira e auxiliares, turbina e auxiliares, alternador e equipo eléctrico, segundo informa Endesa.

O estado dos distintos elementos será revisado e parte das pezas serán sustituídas por outras novas, segundo engade a compañía, que explica que este tipo de revisións programadas realízanse en razón de alcanzar as 26.280 horas equivalentes de funcionamento desde a súa última inspección, segundo establece a lexislación vixente a través do Real Decreto 2060/2008 do Regulamento de Equipos a Presión.

Mentres leve a cabo a revisión, os grupos 2, 3 e 4 permanecerán en disposición de atender a demanda do mercado. "Endesa é moi estrita no mantemento proactivo como fórmula idónea para evitar avarías", segundo puntualizou.

Con iso, a central das Pontes, segundo subliña, "consegue un elevado índice de dispoñibilidade da instalación, o que mellora a súa posición no mercado".

Neste mesmo ano, a UPT das Pontes vivirá o inicio das obras de adaptación á Directiva de Emisións Industriais, para mellorar a eficiencia ambiental da instalación. A execución do proxecto prolongarase ata 2020 e requirirá un investimento superior aos 200 millóns de euros.

A central térmica conta con 1.400 megawatts de potencia instalada e ten asociada unha terminal portuaria en Ferrol pola que Endesa importou o pasado ano un catro millóns de toneladas de combustible. Entre emprego directo e de empresas contratistas e transportistas, sustenta de forma permanente máis de 600 postos de traballo, segundo lembra.