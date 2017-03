Defensa en Pontevedra inicia un novo proceso selectivo para cubrir 2.000 prazas para militares de tropa e mariñeiría

A Subdelegación de Defensa en Pontevedra convoca un novo ciclo do proceso selectivo para cubrir 2.000 prazas para o ingreso como Militar Profesional da Escala de Tropa e Mariñeiría das Forzas Armadas, o que supón un incremento de 500 prazas respecto ao último ciclo de selección do ano anterior.

A Subdelegación de Defensa ofreta 2.000 prazas | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Ministerio de Defensa, estas prazas distribúense entre o Exército de Terra (1.500), a Armada (270) e o Exército do Aire (230).

Das prazas para o Exército de Terra, os estranxeiros de países cos que se ten un convenio de colaboración respecto diso, poden optar a 43 en concorrencia cos nacionais.

Desas prazas, en Galicia, o Exército de Terra convoca para unidades da Brigada de Infantaría Lixeira 'Galicia VII', 50 en Figueirido (Pontevedra) e 70 en Siero (Asturias) e a Armada convoca 45 prazas para buques e unidades da zona norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián e Bilbao).

Por iso, iníciase na área de Recrutamento da Subdelegación de Defensa en Pontevedra o proceso de selección polo sistema de concurso-oposición, co fin de cubrir esas citadas prazas para nacionais e estranxeiros.

CONDICIÓNS

Na convocatoria recóllense as condicións para poder participar no proceso, entre as que Defensa destaca ter cumpridos 18 anos e non superar a idade máxima de 29 anos o día de incorporación ao centro de formación militar correspondente.

A iso súmase estar en posesión dos niveis de estudos ou da titulación esixida que como mínimo será o de Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.

Para participar no proceso selectivo é necesario solicitar cita previa, que se poderá realizar persoalmente ou por correo certificado nas Áreas de Recrutamento, Oficinas Delegadas ou Oficinas ou puntos de información dependentes das Subdelegacións de Defensa (a de Pontevedra en Paseo de Cervantes 3), por vía telefónica no número 902 432 100 ou a través da páxina web do Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es, onde se atopa tamén a información do proceso.

O prazo para solicitar cita para participar no proceso esténdese do 19 de marzo ao 6 de abril de 2017.