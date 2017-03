O sindicato internacional de estibadores desconvoca as súas mobilizacións tras o 'non' do Congreso

O sindicato internacional de estibadores desconvocou as mobilizacións previstas nos portos de todo o mundo o vindeiro xoves, 23 de marzo, en apoio ao colectivo español, despois de que o Congreso tombase o pasado día 16 o decreto lei co que o Goberno articulaba a reforma do sector en España.

Para o International Dockwokers Council (IDC), o 'non' do Congreso á reforma da estiba constitúe un "paso adiante", pero tamén "unha gran oportunidade para que os traballadores, xunto ao Goberno e a patronal poidan pactar as mellores condicións para remodelar o sector cumprindo con Europa".

O sindicato internacional asegurou ademais que se manterá á "expectativa" do devir destas próximas reunións do sector en España.

"Os traballadores esperan unha negociación franca, partindo de cero, que lles permita resolver a súa situación, atendendo á legalidade internacional e, sobre todo ao mantemento das condicións laborais existentes na actualidade", asegurou o IDC nun comunicado.