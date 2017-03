O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, confirmou este luns que Ferraz está a barallar a posibilidade de introducir cambios na xestora que conduce o partido en Galicia desde fai máis dun ano, pois así se lle transmitiu vía telefónica.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

Preguntado respecto diso en rolda de prensa, o socialista reflexionou sobre que "non pasaría nada" se esas modificacións servisen para confeccionar "unha xestora indiscutida" e "de consenso", formada por cargos socialistas "con peso institucional".

Iso si, xulgou que é "mellor" deixar as como están no caso de que ese "consenso" non sexa viable. "Non creo que introducir novos elementos de tensión axude", sostivo, para responder a continuación que descoñece se existen opcións reais de pechar acordos.

Máis aló disto, o que salientou Leiceaga é que xa dixo "hai moito tempo" que o seu partido "só se normalizará" unha vez celébrense as primarias para elixir ao próximo xefe de filas e o congreso do que sairá a nova executiva socialista.