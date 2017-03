O Sergas deberá pagar 385.000 euros ao viúvo e filla dunha muller falecida por neglixencia médica

Un Xulgado de Primeira Instancia de Barcelona condena a Zúric S.A. como aseguradora do Servizo Galego de Saúde (Sergas) a abonar 385.000 euros a unha familia polo falecemento de dona W.H., de 34 anos, no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Segundo informa a Asociación El Defensor del Paciente, ao viúvo, A.S., de 33 anos, e á súa filla de seis anos, ambos de nacionalidade chinesa e veciños de Ourense, correspóndelles a suma de 104.306 e 126.116 euros, respectivamente, cantidade que coa condena ao pago dos intereses que tamén se lle impón a Zúric ascende a 385.000 euros.

Edificio do Sergas | Fonte: xunta.gal

Os feitos sucederon no mes de xullo de 2011 cando a cidadá chinesa residente en Ourense W.H., de 34 anos, acudiu ao CHUO derivada do seu centro de saúde de Ourense con "dor abdominal a nivel do flanco dereito desde pola mañá, sen defensa nin signos de irritación peritoneal, tose seca, mialxias xeneralizadas do día anterior, temperatura de 37,4 graos, e de 38,4 graos na PAC, e náuseas".

O día 15 de xullo ás 18,00 horas ante persistencia de dor e febre e a exploración manual levada a cabo con palpación ordénase cirurxía urxente por sospeita de apendicite aguda. Tras a cirurxía, segundo relata a asociación, a moza "non é ingresada na UCI, senón en planta, con náuseas e constante dor durante toda a noite sendo inefectiva a analxesia practicada".

A paciente morre na tarde do 16 de xullo á idade de 34 anos. El Defensor del Paciente apunta que a autopsia concluíu que "a paciente faleceu dunha miocardite aguda de orixe vírico, concretamente dunha miocardite aguda linfocitaria difusa, atribuída neste caso dita infección ao virus Coxackie, tras descartarse outros".

DEMANDA

Así, ante a "falta de explicación razoable de por que a súa esposa ingresara no CHUO por algo aparentemente banal e en dous días tras o ingreso falece", segundo sinala a asociación, o viúvo, a través do seu avogado, Cipriano Castreje, presenta demanda civil nos xulgados de Barcelona contra a aseguradora do Sergas para reclamar os danos e prexuízos causados.

O letrado alega a "existencia dunha asistencia médica deficiente, non conforme á lex artis, erro de diagnostico, falta de tratamento adecuado e a práctica dunha cirurxía inadecuada". A iso suma que "fundamentalmente non se puxeron todos os medios posibles a disposición da paciente, dispondo deles, ademais de ser intervida a paciente dunha patoloxía que non tiña".

A sentenza, segundo destaca El Defensor del Paciente, en base ás periciais practicadas, especialmente a achegada coa demanda e a historia clínica da paciente, sinala que no CHUO "incorreuse en neglixencia médica".

ERRO

Neste sentido, a asociación subliña que "na conduta dos facultativos actuantes conxúganse todos os elementos para que poida ser cualificada como un caso de neglixencia médica atribuíble ao Complexo Hospitalario de Ourense, ao non esgotar os medios recomendados e dispoñibles para evitar un erro no diagnostico da patoloxía que sufría W.H.".

"E, a consecuencia do devandito erro, desencadeouse un conxunto de condutas fundadas no diagnóstico erróneo, incluída a intervención cirúrxica", engadiu.

A Asociación El Defensor del Paciente "lamenta unha vez máis que o actuar rutineiro provoque mortes cando os hospitais están dotados de infinidade de medios diagnósticos e de persoas capacitadas para utilizalos".

A sentenza non é firme, e pode ser recorrida por Zúric ante a Audiencia Provincial de Barcelona.