Empregados de Pescanova maniféstanse este martes, durante o segundo día de folga, pola negociación dos convenios

Traballadores das plantas de elaboración e frigoríficos de Nueva Pescanova celebran este martes unha manifestación no marco da segunda xornada folga convocada polos sindicatos CIG, CUT, UXT e USO, co obxectivo de esixir á empresa que modifique a súa proposta na negociación dos convenios colectivos e respecte os dereitos adquiridos polo persoal.

A manifestación sairá ás 10,00 horas do martes desde Vía Norte e dirixirase ata o cruzamento de Policarpo Sanz con Colón, lugar no que se sitúan catro entidades bancarias. Os sindicatos explicaron que o motivo de finalizar nese sitio é que "esas entidades, salvo unha, forman parte do G7 e son tamén responsables desta situación de conflitividade laboral".

De feito, os sindicalistas manteñen que este conflito "transcende a Pescanova", porque entenden que "este convenio non só afecta a -a empresa-, senón tamén aos futuros convenios do sector da alimentación". É por iso que, a principios deste mes, este catro sindicatos convocaron dúas xornadas de folga, para os martes 14 e 21 de marzo.

Así mesmo, convocaron para este sábado, día 25, unha nova asemblea -ás 10,00 horas no Auditorio de Chapela (Redondela)-, na que analizarán "a situación" da negociación e proporán un calendario de mobilizacións, que inclúe iniciar folga indefinida a partir do próximo 4 de abril.

Pola súa banda, CC.OO., que neste conflito forma un bando separado, realizará este martes o cuarto paro parcial -dunha hora- na parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo. Nos tres paros previos -convocados os martes e xoves deste mes-, o sindicato trasladou que contou co "apoio maioritario dos traballadores".

POSICIÓN DA EMPRESA

A dirección de Nueva Pescanova sostén que a súa proposta de convenios colectivos para as plantas de elaboración e frigoríficos do grupo non afecta os postos de traballo e as condicións laborais dos actuais traballadores senón só aos novos contratados, aos que asegura que, en todo caso, propón salarios e condicións que "melloran" o convenio do sector.

A empresa mantén que na negociación, pola que houbo "preto de 100 reunións desde o 31 de marzo de 2016", trata de conseguir convenios propios "baixo as premisas de mantemento do emprego e mellora da competitividade e flexibilidade, de forma que se garanta a viabilidade e sustentabilidade futura de todos os seus centros".