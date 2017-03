Outro alcalde da provincia de Lugo, neste caso o da localidade de Navia, Pepe Fernández, expresou este luns a súa aposta por Susana Díaz por facerse coa Secretaría Xeral do Partido Socialista, porque a formación necesita un "liderado forte" e con "posibilidades de gañar".

Deste xeito é o segundo alcalde que se manifesta en Lugo a favor da presidenta de Andalucía na carreira polas primarias socialistas, despois de que o venres se postulase o rexedor de Castroverde, José María Arias, e tamén o vicepresidente da Deputación e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez.

Pepe Fernández dixo que "aposta" pola andaluza e argumenta unha "razón" baseada en que "o partido necesita un liderado forte, un liderado que teña posibilidades de gañar e un liderado que una ao partido que saiba gobernar como a experiencia que ten Susana Díaz". "E que saiba acordar con outras forzas políticas como xa fixo", segundo abundou.

"Eu persoalmente penso que volver ao pasado sería unha das cousas máis graves que lle pode pasar ao PSOE", advertiu o rexedor lucense de Navia.

Así, Fernández puntualizou que "non" quere ir contra ninguén, pero alertou de que "se volve Pedro Sánchez é un dos desastres máis grandes" que pode "ter o PSOE".

"Pedro foi a unhas eleccións, as cousas non saíron ben. Repetíronse e saíron peor e volver agora sería un erro. Non se trata de eliminar a ninguén, hai que tentar que o liderado sexa o máis forte posible", concluíu.