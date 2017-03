O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, apelou este luns á responsabilidade dos socialistas para que saian adiante os orzamentos para este ano, despois de que Ciudadanos deixase claro que apoiarán as contas do goberno.

O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro | Fonte: Europa Press

"Esa estabilidade só se pode conseguir se aquelas forzas políticas que coincidimos nunha determinada idea de país e de respecto ao marco constitucional, fundamentalmente Ciudadanos e o PSOE, estamos na mesma dirección", comentou.

Así, Barreiro sinalou que se "pode debater de todo", pero non por iso "provocar a parálise dun país, nin provocar imaxes como a do outro día no Congreso votando en contra dunha sentenza, a da estiba, dun tribunal da Unión Europea". "Iso non é asumible, non por facer dano ao goberno pódese ir en contra do interese do país", lamentou.

Barreiro, que participou en dous congresos dos populares o fin de semana, o de Castela La Mancha e Andalucía, destacou que o liderado de Rajoy é "máis sólido que nunca".

"Ninguén cuestiona o liderado de Mariano Rajoy no PP, e iso é froito do labor que o presidente vén desenvolvendo nos últimos anos, en momentos moi complexos para o país onde co seu liderado e as súas políticas o país conseguiu saír para adiante e dar un cambio a unha situación critica. Iso consolida o seu liderado e da estabilidade ao país", concluíu.