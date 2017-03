Recibe o alta o mozo apuñalado na Coruña, mentres os presuntos autores permanecen detidos

O mozo ao que apuñalaron este domingo na Coruña foi dado de alta mentres os presuntos autores dos feitos permanecen detidos, segundo informaron fontes consultadas por Europa Press.

En concreto, o mozo, de 20 anos e veciño de Oleiros, foi dado de alta a última hora deste domingo, tras ingresar no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) por lesións con arma branca.

Por estes feitos, como coautores ou partícipes, foron arrestados catro persoas, unha delas de 17 anos, dous de 20 anos e outro de 18 anos. Fontes consultadas por Europa Press, manifestaron que os presuntos autores permanecen aínda detidos.

DETENCIÓN

Dos feitos, tívose constancia sobre as 8,50 horas do domingo cando axentes do dispositivo de control de acceso na Avenida da Mariña foron informados por un taxista da presenza dos mozos portando un coitelo.

Outro taxista indicoulles que, facía uns minutos, fora requirido o seu servizo por un cliente e, no momento en que este se estaba introducindo no taxi, apareceron catros mozos correndo que comezaron a agredilo. A través das cámaras de tráfico, desde a Sala do 092, localizaron aos presuntos autores.